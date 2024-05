Elektryki nie wyeliminują ropy. Jeszcze długo

Przejście na auta elektryczne nie oznacza automatycznie, że w kraju spada popyt na ropę i paliwo konwencjonalne – dobitnie pokazał to przykład Norwegii.

Norwegowie to europejscy liderzy, gdy chodzi o sprzedaż nowych aut elektrycznych, bo stanowią ok. 90 procent wszystkich. A mimo to okazuje się, że zapotrzebowanie na paliwo i ropę w tym państwie nie spadło. Na dodatek nabywcy elektryków borykają z tymi samymi problemami jak inni Europejczycy czyli ograniczonym zasięgiem i ciągle niewystarczającą liczba stacji ładowania i to pomimo, że to jedno z najbogatszych państw kontynentu (właśnie za sprawą trwającego od dekad eksportu ropy i gazu).

W długą trasę tylko autem konwencjonalnym

Według raportu banku UBS, który opisuje to zjawisko, a o którym informuje portal oilprice.com, wielu mieszkańców kraju, by wybrać się w podróż na dłuższe trasy woli skorzystać z pojazdów tradycyjnych lub hybrydowych. Co więcej, nawet jeśli popyt na paliwa w transporcie drogowym spadł, to zapotrzebowanie na LPG i etan, wykorzystywane do ogrzewania domów i w przemyśle petrochemicznym, jest bardzo duży – dodał bank.

Przykład Norwegii może więc być sygnałem, że optymistyczne prognozy zakładające, że paliwa konwencjonalne przestaną być potrzebne dzięki przejściu na auta elektryczne, zwyczajnie nie sprawdzą się.

Sprzedaż elektryków kuleje

Portal podaje także dane Norweskiej Administracji Dróg Publicznych i Norweskiej Federacji Drogowej (OFV), według której tylko w ubiegłym roku 82,4 proc. wszystkich nowych samochodów osobowych sprzedanych w Norwegii było w pełni elektrycznych, co oznacza 3 proc. wzrost w porównaniu z 2022 r.

Portal przypomina także analizy ośrodka Rystad Energy, który jeszcze w zeszłym roku informował, że „popyt na paliwo drogowe w Norwegii utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie nawet w obliczu gwałtownie rosnącego wykorzystania pojazdów elektrycznych”, co rodzi pytania, czy rzeczywiście mają one istotny wpływ na sprzedaż oleju napędowego i benzyny.

Pozycja paliw konwencjonalnych niezagrożona

W kontekście danych z Norwegii nie dziwią konkluzje z raportu banku UBS, według którego światowy popyt „w nadchodzących latach wzrośnie, następnie osiągnie stabilny poziom i zacznie stopniowo spadać w ciągu kolejnej dekady”.

Przypomnijmy, że część ekspertów m.in. z Międzynarodowej Agencji Energetycznej w ostatnich dwóch latach wieści szybkie zakończenie ery ropy, prognozując spadek popytu już w najbliższych latach głównie za sprawą odnawialnych źródeł energii i walki z globalnym ociepleniem. Tymczasem kraje arabskie i ich sojusznicy w ramach OPEC Plus liczą na utrzymanie wysokiego zużycia ropy na świecie.

Agnieszka Łakoma