Krwawo w Australii: Śmierć "zradykalizowanego" nastolatka

W niedzielę premier stanu Australia Zachodnia i policja poinformowały, że „zradykalizowany” 16-latek został śmiertelnie postrzelony przez policjanta po tym, jak rzucił się na niego z nożem.

Nastolatek uzbrojony w nóż „rzucił się” na policjanta i został przez niego śmiertelnie postrzelony– powiedział prasie premier Australii Zachodniej Roger Cook.

Atak radykała

„Istnieją przesłanki wskazujące, że uległ radykalizacji w Internecie. Chcę jednak zapewnić ludzi, że na tym etapie wygląda na to, że działał sam” – powiedział Cook.

Policja otrzymała telefon w sobotni wieczór od mężczyzny, który ostrzegał, że zamierza popełnić „akty przemocy”, nie podając jednak swojego nazwiska ani miejsca zamieszkania, powiedział reporterom funkcjonariusz policji stanowej, płk Blanch.

Dodał, że kilka minut później policja otrzymała telefon alarmowy z ostrzeżeniem, że „mężczyzna z nożem biegał” po parkingu w Willetton, na południowych przedmieściach Perth.

Stawiaj opór policji

Według obrazów z policyjnej kamery, nastolatek odmówił położenia noża na ziemi, zgodnie z żądaniem policji. Funkcjonariusze wystrzelili do niego z dwóch elektrycznych pistoletów impulsowych, ale „nie przyniosło to pożądanego efektu” powiedział Blanch.

„Mężczyzna w dalszym ciągu zbliżał się do funkcjonariusza z bronią palną, który zaatakowany oddał pojedynczy strzał i śmiertelnie go zranił” – powiedział Blanch. Nastolatek zmarł po przewiezieniu do szpitala.

PAP/ as/