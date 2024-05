Piotr Listwoń prezesem Towarowej Giełdy Energii

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii powierzyło stanowisko prezesa zarządu kolejnej kadencji Piotrowi Listwoniowi, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. operacyjnych - poinformowała w środę Giełda Papierów Wartościowych. Wiceprezesem ds. rozwoju biznesu pozostanie Jarosław Ziębiec.

„6 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) powierzyło stanowisko prezesa zarządu kolejnej kadencji Piotrowi Listwoniowi, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. operacyjnych” - poinformowała GPW w środę w komunikacie. Dodała, że decyzją Rady Nadzorczej TGE na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu kolejnej kadencji pozostanie Jarosław Ziębiec.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych kolejnej kadencji Mariusza Buraczyńskiego, który obejmie funkcję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Piotr Zawistowski - jak podano - będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii do wygaśnięcia obecnego mandatu. „_Po jego wygaśnięciu planowana jest kontynuacja współpracy w innej formule” - wskazano w komunikacie.

W komunikacie zaznaczono, że powołanie prezesa i członków zarządu TGE zostało poprzedzone procedurą konkursową. Nowa kadencja rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

Kim są członkowie zarządu

GPW podała, że Piotr Listwoń ma 16-letnie doświadczenie w zakresie obrotu i rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz transakcji międzynarodowych realizowanych w ramach mechanizmu łączenia europejskich rynków energii elektrycznej. Z Grupą Kapitałową TGE jest związany od 2008 r., gdzie początkowo był zaangażowany w prace nad uruchomieniem działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz kierował wdrożeniem zaawansowanego systemu płatności w IRGiT. W latach 2013–2018 pełnił funkcję dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz dyrektora rozwoju współpracy międzynarodowej w IRGiT. W tym czasie reprezentował również spółkę w walnych zgromadzeniach stowarzyszenia EACH (European Association of CCP Clearing Houses) zrzeszającego izby rozliczeniowe CCP w Europie.

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. Nadzorował m.in. uruchomienie europejskiego Rynku Dnia Bieżącego, uruchomienie notowań instrumentów terminowych na zorganizowanej platformie obrotu OTF czy zaimplementowanie kompleksowego programu poprawy płynności. Od kwietnia 2018 r. jest członkiem rady nadzorczej Fundacji GPW, natomiast od grudnia 2020 r. - przewodniczącym rady nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE. W styczniu 2021 r. dołączył do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii APEx (Association of Power Exchanges).

W październiku 2023 r., równolegle do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu TGE, Listwoń objął stanowisko wiceprezesa zarządu IRGiT, nadzorując działalność operacyjną GK TGE.

Piotr Listwoń jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

Jarosław Ziębiec od 25 lat specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju rynków finansowych i towarowych. W latach 1998–2010 był związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie; jako dyrektor ds. instrumentów pochodnych był odpowiedzialny za uruchomienie, rozwój i marketing rynku finansowych instrumentów pochodnych, a także za stworzenie rynku produktów strukturyzowanych oraz wprowadzenie pierwszego funduszu ETF.

W latach 2011–2013 Jarosław Ziębiec pracował w Bloomberg LP w Londynie. Z Towarową Giełdą Energii jest związany od marca 2014 r. Odpowiadał m.in. za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskanie licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii (Europex Working Group on Financial Markets, Integrity & Transparency – WG FM). W latach 2016–2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA Commodity Derivatives Task Force Consultative Working Group).

Jarosław Ziębiec od lipca 2018 r. do października 2023 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Strategii i Projektów w Towarowej Giełdzie Energii, był tam odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynację realizowanych projektów. Stanowisko wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu objął w październiku 2023 r. Jest członkiem Komitetu Zarządzania Ryzykiem TGE. Jarosław Ziębiec jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1993 r. ukończył studia na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.

Natomiast Mariusz Buraczyński ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej i energetycznej. Przez blisko 15 lat zajmował stanowiska kierownicze w podmiotach związanych z handlem towarami dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez TGE.

W latach 2000–2012 związany z Towarową Giełdą Energii, gdzie od 2005 r. był dyrektorem finansowym. Brał udział w licznych projektach i wdrożeniach prowadzonych w ramach GK TGE, takich jak: systemy rozliczeniowe, rynek gazu, rozliczenia nowych produktów giełdowych, utworzenie Funduszu Gwarancyjnego Rynku Energii i Rejestru Świadectw Pochodzenia. W latach 2013–2014 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z GK GPW, a w okresie 2014–2019 – w PGE Polskiej Grupie Energetycznej jako dyrektor Departamentu Ryzyka, odpowiadając za cały proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym, rynkowym i finansowym w Grupie Kapitałowej PGE.

Towarowa Giełda Energii S.A. jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od lutego 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Od lutego 2012 r. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

PAP, sek

