Paweł Stańczyk został prezesem PERN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN 6 października 2022 r. odwołało Pana Igora Wasilewskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołało Pana Pawła Stańczyka na członka zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję prezesa zarządu PERN- - poinformował w piątek PERN.

Paweł Stańczyk to doświadczony menedżer związany już wcześniej z przemysłem naftowym, także z samą Grupą PERN. W okresie 2016 – 2018 był prezesem Zarządu spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o., należącej do Grupy PERN. W tym samym okresie pełnił funkcję członka rady dyrektorów w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Następnie od 2018 do 2020 roku był związany z Grupą PKN Orlen, gdzie sprawował funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. oraz president of board of directors w ORLEN Service Lietuva.

W latach 2020-2021 był prezesem zarządu PGNiG TERMIKA S.A. oraz wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

W latach 2021 – 2022 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

