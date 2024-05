Niemcy zmieniają głównego partnera handlowego

Stany Zjednoczone przegoniły Chiny jako najważniejszy partner handlowy Niemiec w pierwszym kwartale tego roku – podała w czwartek agencji Reutera na podstawie danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego.

Wartość niemiecko-amerykańskiej wymiany handlowej – sumy importu i eksportu – wyniosła w okresie styczeń-marzec 63 mld euro, podczas gdy niemiecko-chińskiej nie przekroczyła 60 mld euro.

W 2023 roku Chiny były najważniejszym partnerem handlowym Niemiec ósmy rok z rzędu, a wartość dwustronnej wymiany sięgnęła 253 mld euro.

Niemiecki eksport do Stanów Zjednoczonych nadal rośnie z powodu prężnego stanu tamtejszej gospodarki, a tymczasem zarówno eksport, jak i import z Chin spadł” – wyjaśnił ekonomista Commerzbanku Vincent Stamer. Jak podkreślił, przyczyny spadku chińsko-niemieckiej wymiany mają też charakter strukturalny.

Chiny przesunęły się do góry w łańcuchu wartości i coraz częściej same produkują bardziej skomplikowane towary, które wcześniej importowały z Niemiec. W dodatku firmy niemieckie produkują coraz więcej na potrzeby lokalne zamiast eksportować do Chin” – zaznaczył Stamer.