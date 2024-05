Czym będzie "Dowództwo Transformacji"? Już wiemy!

Przed kilkoma tygodniami minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił potrzebę utworzenia nowego dowództwa, które określił mianem „Dowództwa Transformacji”. To czym miałoby się to ciało jednak zajmować owiane było tajemnicą. Aż do teraz!

Tajemnicza zapowiedź

Przypomnijmy: utworzenie Dowództwa Transformacji, koordynującego wprowadzanie nowego sprzętu ze szkoleniem żołnierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał w lutym tego roku, przedstawiając plany resortu na najbliższy rok.

Później, podczas wydarzenia Defence24 Days, minister próbował uzasadnić tę decyzję i, przy okazji, wyjaśnić czym owo nowe dowództwo ma być.

Jak wskazał minister:

Transformacja wymaga dowodzenia, wymaga zaangażowana różnych jednostek, dlatego powołamy Dowództwo Transformacji, będziemy kreować i sterować transformacją jako całym procesem - nie tylko zakup jednego rodzaju sprzętu, ale dowodzenie całą transformacją jest Polsce po prostu potrzebne

Dowództwo Transformacji… czyli co?

W związku z faktem, że deklaracje szefa MON są cokolwiek niejasne w tej sprawie, wysłaliśmy pytania do resortu z prośbą o wyklarowanie celów i misji tego nowego ciała dowódczego.

Czym więc ma być owo dowództwo transformacji? Jak odpowiedział nam rzecznik prasowy MON Janusz Sejmej:

Dowództwo Transformacji będzie jednostką organizacyjną Sił Zbrojnych RP, odpowiedzialną za sprawne zarządzanie zmianami zachodzącymi w SZ RP w obszarach takich jak m.in.: rekrutacja żołnierzy, szkolenie podstawowe i specjalistyczne, certyfikowanie Związków Taktycznych, opracowywanie nowych doktryn i wdrażanie ich w SZ RP, zbieranie wniosków i doświadczeń, wraz z implementowaniem ich do procesu szkolenia, oraz udział w projektowaniu przyszłych zdolności Sił Zbrojnych RP.

I istotnie - Siły Zbrojne RP przechodzą przez wzmożony proces „uNATOwienia”, co może wywoływać potrzebę większej koordynacji działań na szczeblu dowódczym.

Jakie więc elementy SZRP będą podlegać nowemu dowództwu?

Jak wskazał rzecznik MON:

Prowadzone analizy i założenia koncepcyjne prognozują utworzenie Dowództwa Transformacji, przy wykorzystaniu obecnego potencjału Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy (któremu będą stopniowo nadawane nowe uprawnienia), jak również innych komórek/jednostek organizacyjnych, realizujących obecnie zadania w obszarze kompetencji nowo formowanego Dowództwa. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w toku dalszych prac planistycznych.

A czy Dowództwo Transformacji będzie podmiotem zastępującym inne piony dowódcze w SZ RP?

MON wskazuje, że sprawa będzie wyglądać inaczej. Jak deklaruje Sejmej:

Co do zasady dowództwo będzie miało charakter połączony i będzie funkcjonowało równolegle do pozostałych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych.

Cenny podmiot czy kolejna zbędna reforma?

Warto tu zadać pytanie o to, czy takie, nowe dowództwo nie będzie niepotrzebnie „mnożyć bytów”? Cóż, biorąc pod uwagę trwające prace planistyczne należy w tym względzie poczekać na ostateczny efekt.

Czy Dowództwo Transformacji będzie cennym ciałem wzmacniającym obecną modernizację, czy też kolejną próbą reformy „przereformowanego” przez lata wojska - przekonamy się gdy byt ten wejdzie w życie.

