Masz te produkty w swoim domu? Lepiej się ich pozbądź!

Od wielu lat tak chętnie spożywana żywność wysokoprzetworzona jest powiązana ze współistnieniem wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych. Mimo to jej roczne spożycie wcale nie maleje.

To zła wiadomość, szczególnie iż ostatnio opublikowane badania zamieszczone w jednym z prestiżowych czasopism medycznych potwierdzają tezę o zgubnym wpływie przetworzonej żywności na nasze zdrowie.

Czym jest żywność wysokoprzetworzona?

Są to produkty, które w wyniku mnogich procesów technologicznych dalece odbiegają od swojej pierwotnej postaci. Również za sprawą długo trwającej obróbki mechanicznej oraz termicznej, owe produkty tracą znaczną część swoich wartości odżywczych. Ich cechą charakterystyczną jest także dodatek wielu substancji dodatkowych, takich jak barwniki, spulchniacze, konserwanty, słodziki, stabilizatory, sól, cukier, nasycone kwasy tłuszczowe oraz tłuszcze trans. Produkty te odznaczają się także długim składem.

Zalicza się do nich między innymi słone oraz słodkie przekąski, wyroby cukiernicze, słodycze, słodzone napoje gazowane, konserwy mięsne i rybne, dania typu instant czy płatki śniadaniowe.

Jakie były wnioski?

Zespół australijsko-amerykańskich naukowców przeprowadził metaanalizę obejmującą 14 prac badawczych i przeszło 9,5 miliona ludzi. Zauważyli korelację pomiędzy spożywaniem żywności ultraprzetworzonej, a częstością diagnozowania chorób obejmujących wiele organów ludzkiego ciała. Największe ryzyko dotyczy depresji i/lub zaburzeń lękowych (53 proc.) i schorzeń układu krążenia (50 proc.). Wśród pozostałych schorzeń badacze wyróżnili:

• Cukrzycę typu drugiego

• Chorobę Leśniowskiego-Crohna

• Niealkoholowe stłuszczenie wątroby

• Otyłość

• Raka piersi

• Nowotwory w obrębie centralnego układu nerwowego

• Zaburzenia snu

Wedle szacunków przeciętny Polak spożywa rocznie około 2 kg wielu rodzajów substancji dodatkowych, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku najmłodszej grupy wiekowej. Z tego względu powinno ograniczać się podawanie dzieciom słodyczy, paluszków, chipsów, napojów gazowanych i tym podobnych produktów o wysokiej smakowitości i gęstości energetycznej na rzecz ich zdrowszych odpowiedników.

_Źródło: Lane M M, Gamage E, Du S, Ashtree D N, McGuinness A J, Gauci S et al. Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses BMJ 2024; 384 :e077310 _

Filip Siódmiak

»» O diecie i zdrowiu czytaj więcej tutaj:

Afrodyzjaki ze sklepu? Lepiej skonsultuj się z lekarzem

Gotujesz ryż w woreczku? Zobacz czym może to grozić