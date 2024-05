Szef PiS mówi jasno: NATO gwarantem bezpieczeństwa

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnej konwencji powiedział, że jedyny sojusz, który naprawdę chroni Polskę to NATO i strategiczne stosunki z USA. „Wszystkie pomysły wypchnięcia stąd, z Europy, Stanów Zjednoczonych, to są pomysły zrodzone w Moskwie” - stwierdził.

Kaczyński podczas konwencji w Tomaszowie Mazowieckim wymienił punkty planu „Siedem razy tak”. Jeden z nich to „tak dla bezpieczeństwa”. Polityk wskazał m.in. na kwestię zbrojeń i przeznaczanie 4 proc. PKB na obronność.

Wracamy do czasów zimnej wojny

Dodał, że kiedy kończyła się zimna wojna, to przeciętne wydatki w krajach NATO na zbrojenia wynosiły 5,9 proc. PKB. Ocenił, że dzisiaj wracamy do podobnych czasów. „Musimy być do tego gotowi. Ale to nie oznacza, że możemy się zgadzać na to, że oni wydają mniej niż 2 proc., a my będziemy wydawali coraz więcej. Musimy domagać się szybkiego dojścia do 2 proc., a później do 3 proc. Przynajmniej tyle można od nich wymagać” - zaznaczył.

Kaczyński zwrócił uwagę na sojusze Polski z innymi państwami.

Jedyny sojusz, który nas naprawdę chroni, to jest NATO. A w NATO - sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, strategiczne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi.

Pomysły zrodzone w Moskwie

Podkreślił, że „wszystkie pomysły wypchnięcia stąd, z Europy, Stanów Zjednoczonych, to są pomysły zrodzone w Moskwie”.

W żadnym wypadku nie można się na to zgodzić.

Tak dla obrony granic

Kolejne „tak”, które wymienił, to „tak dla obrony polskich granic”.

Oczywiście dzisiaj ci sami, którzy do niedawna uważali, że tam się właściwie zbrodnia dzieje, dlatego że się bronimy, atakowali to, wyśmiewali, oskarżali nas o haniebne, nieludzkie, niemoralne zachowania, robią to samo, co my i jeszcze mówią, że będą to wzmacniali.

Kaczyński zaznaczył, że „drugą stroną medalu jest pakt migracyjny”. Ocenił, że Polska będzie teraz musiała albo płacić pieniądze albo przyjmować kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Tłumaczył, że „będziemy mieli stan, w którym trzeba będzie pilnować tych ludzi, żeby nie uciekali”, ponieważ inaczej Polska będzie zobowiązana płacić kary.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Po 50 latach pracy, nie ma prawa do emerytury

Akcja „załatwić Obajtka”. Tragedia w Orlenie

Szok! 22 tony ziaren z robakami przywiezione z Ukrainy do Polski

Benzyna po 10 zł za litr – to nie fikcja!

„Czyli nie bardzo wiadomo, jak to jest. Czy mamy tutaj zrobić z Polski jakiś obóz?” - pytał. Ocenił, że jest to niesłychanie niebezpieczne dla Polski.

PAP/ as/