Grillują Glapińskiego. Sejmowa komisja rozpoczyna prace

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie procedowała nad formalnym wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego jeszcze w tym roku, uważa przewodniczący Komisji Zdzisław Gawlik. Dzisiaj Komisja zbiera się na posiedzeniu, by ocenić czy wniosek przygotowany przez grupę posłów spełnia warunki ustawowe.

Wniosek marszałka Sejmu Szymona Hołowni o opinię ws. wniosku posłów wpłynął do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej 26 kwietnia. Od tego czasu Komisja prowadziła analizę wniosku.

Na pytanie w Tok FM, czy w 2024 r. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie procedowała nad wnioskiem o TS dla Glapińskiego, Gawlik odpowiedział: „tak”.

Komisja zdecyduje o formalnej poprawności wniosku

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zbiera się dzisiaj, by przeprowadzić dyskusję ws. opinii dla marszałka Sejmu ws. ustawowych warunków dotyczących wstępnego wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP.

„26 kwietnia ten wniosek wpłynął faktycznie do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ale była to prośba o wydanie opinii na ile ten wstępny wniosek jest kompletny i spełnia wymagania wniosków, które opisuje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym” - powiedział Gawlik.

„Pan marszałek zapytał Komisję o opinię, czy ten wniosek jest kompletny i spełnia wymagania stawiane tego typu dokumentom, które umożliwiają podjęcie czynności w sprawie […] przed Komisją, następnie Sejm i Trybunał” - doprecyzował.

Szef KOK zastrzegł, że nie chce ferować żadnych wniosków ani opinii przed zaprezentowaniem ich członkom Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej na posiedzeniu zamkniętym.

Do postawienia zarzutów prezesowi NBP „droga daleka”

Na pytanie czy prezes NBP stanie przed TS, Gawlik odpowiedział: „żeby pan Adam Glapiński stanął przed TS, to droga daleka, musi chwilę potrwać i nie chciałbym dzisiaj takiej oceny ferować. Jestem pewien, że ten wniosek będzie procedowany. Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję na temat wypracowania stanowiska dla pana marszałka„.

„Możemy być za chwilę gotowi, żeby poinformować wszystkich na temat naszej oceny kształtu treści tego wniosku i spełnienia wymagań formalnych pana marszałka po to, żeby tę opinię dać panu marszałkowi i żeby pan marszałek przesłał ten wniosek już formalnie na mocy art. 7 ustawy o Trybunale Stanu do procedowania Komisji” - wskazał.

Pytany czy wniosek nie upadnie już na etapie proceduralnym, Gawlik odpowiedział „nie, według mnie, nie ma takich powodów„.

Zapowiedział, że prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej opinia dla marszałka Sejmu będzie gotowa.

Odnosząc się natomiast do uwagi, że dotychczas nie ma harmonogramu pracy Komisji nad wnioskiem, zwrócił uwagę, że najpierw musi wpłynąć wniosek formalny od marszałka i wówczas rozpoczynają swój bieg procedury, przewidziane w ustawie o TS.

Grupa posłów przesłała do marszałka Sejmu wstępny wniosek o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu pod koniec marca.

Pod koniec kwietnia Hołownia poinformował, że skierował wniosek o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jak wyjaśnił, Komisja ma stwierdzić, czy należy odesłać ten wniosek do wnioskodawców celem uzupełnienia „pewnych istotnych kwestii formalnych”.

