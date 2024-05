Kto naprawdę broni granicy? Była premier przypomina

Granica RP z Białorusią jest wciąż szturmowana przez migrantów nadsyłanych przez Łukaszenkę i Kreml. O ile jednak wcześniej ideę obrony granicy krytykowano, to teraz ci sami krytycy… milczą! Głos w sprawie zabrała więc była premier.

Jak stwierdziła na antenie radia RMF.fm była premier Beata Szydło, cytowana przez wPolityce.pl:

Jak dodała Szydło:

Niewątpliwie bezpieczeństwo powinno być ponad polityką. Jeśli słowa Tuska staną się faktem i granica będzie strzeżona, wojsko i Straż Graniczna będzie szanowana, bo pamiętamy jak odnosili się politycy PO do funkcjonariuszy, to trzeba to przyjąć