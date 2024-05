Praca za 6 zł dla gigantów kosmetycznych. Angażują dzieci

Tam audyt nie sięga. Nie kontrolują wieku zatrudnianych dzieci, co pozwala na zatrudnianie najmłodszych bez ograniczeń. Dzieci pracują nocą, zbierając płatki jaśminu, z których powstają perfumy sprzedawane za niebotycznie wysokie ceny w galeriach handlowych. Kwestie takie jak wiek pracowników są po prostu pomijane przez firmy audytorskie - podaje portal Bankier.

Lancome, należące do L’Oréal, oraz Aerin Beauty, należące do Estee Lauder, zostały oskarżone o wykorzystywanie składników pozyskiwanych przy udziale pracy dzieci. Śledztwo BBC wykazało, że w ten sposób luksusowe marki obniżają koszty produkcji perfum. ONZ klasyfikuje takie działania jako „współczesną formę niewolnictwa”.

W ciągu całonocnej pracy jeden dorosły i czwórka dzieci średnio mogą zebrać 1,5 kg kwiatów jaśminu, co warte jest 1,5 dolara na tę grupę zbieraczy, do podziału - podaje portal bankier.

Jak dodaje portal, marki deklarują, że nie akceptują pracy dzieci, lecz praktyka często odbiega od tych zapewnień. BBC News ujawniło, że jaśmin używany w produktach tych firm pochodzi z Egiptu, gdzie kwiaty zbierane są często przez dzieci. Przemysł perfumeryjny stara się ciąć koszty, co prowadzi do niskich płac i zatrudniania nieletnich przez dostawców.

Warunki pracy

Co szokujące, „w Egipcie dzieci, niekiedy nawet pięcioletnie, pracują od trzeciej w nocy, aby zrywać jaśmin przed wschodem słońca” - podaje bankier. Taka praca powoduje liczne problemy zdrowotne, w tym zapalenia oczu.

Zebrane kwiaty trafiają do fabryk, które przetwarzają je na olejek jaśminowy, sprzedawany następnie domom zapachowym. Analitycy wskazują, że wielkie koncerny kosmetyczne dążą do maksymalizacji zysków, co prowadzi do nadużyć w całym łańcuchu dostaw.

