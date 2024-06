Praca z domu i 42 tys. zł miesięcznie. Nawet bez studiów

W I kwartale 2024 r. popyt na role związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym wzrósł o 59 proc. względem III kw, 2023 r., a na pracowników zajmujących się technologiami chmurowymi - o 12 proc względem I kw. zeszłego roku - wynika z „Raportu wynagrodzeń i trendów w IT” Grafton Recruitment.

Zapotrzebowanie na pracowników

W raporcie zaznaczono, że zapotrzebowanie na zespoły deweloperskie i testerskie ulega zmniejszeniu „spadki są widoczne już od 2022 roku, a obecnie ofert jest o 10 proc. mniej w stosunku do I kwartału 2023 roku. Najmniejsze zapotrzebowanie wśród wszystkich analizowanych grup dotyczy ról „cross functional”. W tym przypadku jest ono niższe o 16 proc. od średniej dla wszystkich ogłoszeń IT” - przekazano.

Jak wynika z raportu, w I kwartale 2024 r. popyt na role związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym wzrósł o 59 proc., względem III kwartału 2023 r. Zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się technologiami chmurowymi również wzrosło - o 12 proc. względem I kwartału 2023 r.

Wynagrodzenie do 42 tys. zł miesięcznie

Najwyższe płace w sektorze IT w Warszawie wynoszą od 40, do 42 tys. zł miesięcznie. W Łodzi i w Poznaniu na takim samym stanowisku zarobić można od 33, do 40 tys. zł miesięcznie, a w Krakowie, Trójmieście, Katowicach oraz Wrocławiu od 30, do 40 tys. zł miesięcznie.

Oprócz wykwalifikowanych programistów na wysokie pensje liczyć mogą również między innymi managerowie i specjaliści ds. bezpieczeństwa, a także architekci rozwiązań chmurowych i związanych ze sztuczną inteligencją - zaznaczono w raporcie.

W przypadku prac, w których lokalizacja pracodawcy nie jest istotna, najwyższe wynagrodzenia uzyskują eksperci na stanowiskach Program Director (od 30, do 38 tys. zł miesięcznie), oraz Technical Lead (od 25, do 35 tys. zł. za miesiąc pracy). Najmniejsze wynagrodzenie otrzymają osoby pracujące w PMO (od 9, do 14 tys. zł miesięcznie), oraz Graphic Designerzy (od 11, do 17 tys. zł miesięcznie).

Wzrosty wynagrodzeń nawet o 20 proc. r/r

Największe wzrosty pensji rok do roku odnotowano w obszarach Data (średni wzrost o 7,8 proc.), a także Cloud Development (6.8 proc.). Najmniejszy wzrost pensji (mniej niż 1 proc.) zauważono w obszarze zarządzanie projektami oraz SAP.

Biorąc pod uwagę funkcje, na najwyższe podwyżki liczyć mogły osoby na stanowiskach: Technical Lead oraz Enterprise Architect (średnio po 11,1 proc.), a także Product Ownerzy oraz inżynierowie ETL (średnio po 10,81 proc.) - wynika z raportu.

Jak przewidują eksperci, w związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na specjalistów do spraw Big Data, Cloud Computing i sztucznej inteligencji, wynagrodzenia w tych sektorach będą rosły najszybciej, czyli od 15, do 20 proc. rok do roku. Wynagrodzenia dla ról związanych z tworzeniem oprogramowania, prawdopodobnie będą rosły na poziomie 5 proc. rok do roku.

Umowa o pracę? B2B?

Z raportu wynika, że umowa o pracę jest obecnie najczęstszą proponowaną formą zatrudnienia w branży IT. Stanowi ona 45,3 proc. umów i jest popularna głównie w Krakowie i Trójmieście. Umowę B2B oferuje za to 33 proc. firm głównie z Wrocławia i Katowic. W raporcie zaznaczono, że oferty pracy stacjonarnej to zaledwie 7.8 proc. rynku, reszta ofert dotyczyczy pracy zdalnej, lub hybrydowej.

Zauważalny jest również wzrost zainteresowania kierunków na uczelniach związanymi z IT.

Odsetek studentów kierunków informatycznych w całej Polsce wzrósł o 5,1 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, wyprzedzając tym samym tempo wzrostu całkowitej liczby studentów w kraju (+0,4 proc.). Najwięcej studentów kierunków informatycznych przybyło w województwie łódzkim (+21,5 proc.), podlaskim (+18,7 proc.) oraz lubelskim (+12 proc.) - podano w raporcie. Dodano, że spadek liczby studentów odnotowano jedynie w województwie lubuskim I dolnośląskim.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dobrowolna służba wojskowa. Rząd zwiększa limit przyjęć

Uwaga! Niemiecki potentat mleczarski wchodzi do Polski

Sąsiedzi wygrali z Niemcami. Berlin cofa opłaty za gaz

pap, jb