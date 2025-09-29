Cyfryzacja i AI zbierają żniwo na rynku pracy

Do 2030 roku niemiecki koncern Lufthansa zwolni 4 tys. pracowników administracyjnych w związku z cyfryzacją i automatyzacją procesów pracy – poinformował w poniedziałek zarząd spółki, cytowany przez agencję dpa.

Będzie to największa redukcja w największej europejskiej grupie linii lotniczych od czasu, gdy pandemia COVID-19 spustoszyła branżę - zauważyła agencja Bloomberga, dodając, firma usiłuje ograniczyć koszty.

W ubiegłym roku koncern obniżał prognozy finansowe, a opóźnienia w dostawach samolotów przesuwają w czasie również odnowę floty Lufthansy i przejście na modele samolotów zużywające mniej paliwa.

Lufthansa, zatrudniająca obecnie ok. 103 tys. pracowników, jest największym europejskim przewoźnikiem lotniczym. W skład koncernu wchodzą także linie lotnicze Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Spółka jest też mniejszościowym udziałowcem włoskiego przewoźnika lotniczego Ita Airways.

Lufthansa poinformowała, że do 2030 roku zamierza dodać do swojej floty ponad 230 samolotów, w tym 100 dalekodystansowych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukryte zabezpieczenia złotych monet. Zwróć na to uwagę!

Pełzające podwyżki cen paliw

Skarbówka w natarciu! Prześwietla wszystkich

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24