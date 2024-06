Siemens redukuje: ponad 4 tys. ludzi traci pracę

Niemiecki producent turbin wiatrowych Siemens Games planuje ogromne zwolnienia. Pracę może stracić nawet 4,1 tys. osób, czyli około 15 proc. załogi.

Dziennikarze agencji Reuters dotarli do listu prezesa Jochena Eickholta do pracowników firmy Siemens Games, czyli spółki wiatrowej należącej do niemieckiego giganta Siemens Energy. Z listu wynika, że redukcje etatów mają dotyczyć oddziałów firmy w Danii, Hiszpanii oraz Niemczech.

Jak przypomina portal Interia w ubiegłym roku Siemens Energy otworzył biuro również w Gdańsku, gdzie - według „Rzeczpospolitej” - pracuje około 80 osób, ale tym razem zwolnienia mają ominąć Polskę.

Jak zauważa Reuters, decyzję o zwolnieniach podjęto wkrótce po tym, gdy zapowiedziano restrukturyzację.

Firma tłumaczy, że musi podejmować takie radykalne kroki z uwagi na straty, jakie w ubiegłym roku poniosła hiszpańska spółka zależna.

Okazuje się, że ubiegły rok w ogóle nie był łaskawy dla producenta. Do straty w wysokości 4,6 miliarda euro przyczyniły się przede wszystkim wadliwe konstrukcje turbin wiatrowych, a co za tym idzie konieczność ich naprawy oraz kary za opóźnienia w realizacji zamówień.

na podst. Interii/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Praca z domu i 42 tys. zł miesięcznie. Nawet bez studiów

Nadchodzi DAC7: Unia skontroluje, co sprzedajesz w Internecie

Uwaga! Niemiecki potentat mleczarski wchodzi do Polski

Zemsta za protesty? Na wieś pójdzie fala wysokich kar