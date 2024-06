Prezydent: trzeba walczyć o takie inwestycje jak CPK

CPK to nie tylko handel i turystyka, ale też kwestie związane z bezpieczeństwem i ewentualnym militarnym wsparciem - zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami powiatu kaliskiego.

Prezydent apelował w Kaliszu, by w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować na ludzi wiarygodnych, doświadczonych, którzy będą reprezentować interesy Polski.

»» Czytaj tutaj: Prezydent: będę walczył o CPK!

Zaznaczył, że Kalisz potrzebuje szybkiej kolei, która połączy to miasto z Poznaniem i Warszawą. Przypomniał, że budowa linii kolejowych dużych prędkości była planowana w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dodał, że CPK, jak i planowane inwestycje drogowe, w tym modernizacja drogi krajowej 25 muszą być zrealizowane w najbliższych latach.

O to trzeba walczyć, tego trzeba się domagać. Nie możemy pozwolić na to, by inwestycje zostały zarzucone - powiedział prezydent.