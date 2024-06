Wiceszef MON: nie chodzi o to, by strzelać do migrantów

Według wiceszefa MON Pawła Zalewskiego nie należy zmieniać zasad dotyczących użycia broni na granicy, żeby nie narażać życia imigrantów, którzy usiłują przekroczyć nielegalnie polsko-białoruską granicę.

Zalewski pytany w poniedziałek w radiu RMF24 o to, czy wiadomo, jakie zajdą zmiany, jeżeli chodzi o użycie broni na granicy, odpowiedział: _”jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek zmiany, jeżeli chodzi o zasady użycia broni”.

Odniósł się też do decyzji premiera Donalda Tuska, który zobowiązał szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza do przygotowania w ciągu dwóch dni takich zmian w prawie, które będą wspierać polskich żołnierzy.

To jest absolutny absurd, żeby w ciągu weekendu wypracować nową koncepcję. Jestem zwolennikiem utrzymania tego, co jest dzisiaj na granicy, czyli operacji policyjnej, chodzi o to, aby nie wpuszczać imigrantów, a nie by do nich strzelać - podkreślał wiceminister obrony narodowej.