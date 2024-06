Cel: Stonehenge. Klimatyczni wandale w akcji

Aktywiści klimatyczni z organizacji Just Stop Oil spryskali pomarańczową farbą megality tworzące jeden z najsłynniejszych zabytków w Wielkiej Brytanii - kamienny kręg Stonehenge. Grupa, która twierdzi, że walczy ze zmianami klimatu, domaga się całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych.

Na nagraniu wideo zamieszczonym przez Just Stop Oil na platformie X widać, jak dwie osoby podbiegają do megalitów i przy użyciu butli ciśnieniowych rozpylają na nie pomarańczową farbę w proszku. Na nagraniu widać trwałe ślady farby na megalitach.

Znajdujący się w południowej Anglii krąg Stonehenge to jeden z najsłynniejszych prehistorycznych zabytków na świecie. Składa się z wałów ziemnych otaczających duży zespół stojących kamieni. Jego powstanie szacowane jest na okres od ok. 3000 do 2000 r. p.n.e. Od 1882 r. ma w Wielkiej Brytanii status zabytku pod ochroną, zaś od 1986 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Działająca od lutego 2022 roku grupa Just Stop Oil zyskała rozgłos szeregiem protestów, podczas których aktywiści przyklejali się do dróg, blokując ruch, zakłócali wydarzenia sportowe i kulturalne, a także oblewali pomarańczową farbą witryny banków, obrazy w muzeach i zabytki.

Jedną z ostatnich głośnych akcji przeprowadziły w maju dwie ponad osiemdziesięcioletnie aktywistki - zaatakowały młotkiem i uszkodziły gablotę w British Library w Londynie, w której przechowywany jest jeden z czterech zachowanych egzemplarzy Magna Carta z 1215 roku.

PAP/bz

