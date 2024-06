Wróciło: „Pieniędzy nie ma i nie będzie”

”Rząd KO i koalicji w zaledwie pół roku od przejęcia władzy został objęty procedurą nadmiernego deficytu przez Unię Europejską. Warto przypomnieć, że podczas ich pierwszych rządów w latach 2007-2015 zajęło im to dwa lata. To pokazuje, jak szybko rośnie zadłużenie naszego państwa” – wskazuje Mateusz Morawiecki.

Przyczyny uruchomienia przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu wobec Polski stało się powodem do gwałtownego starcia między ministrem finansów Andrzejem Domańskim i byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

»» O uruchomieniu procedury nadmiernego deficytu czytaj więcej tutaj:

Polska objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu

Tradycyjną metodą obecnej koalicji minister finansów całkowitą odpowiedzialność za działania Brukseli zrzucił na poprzedników z obecnej opozycji:

Z miejsca odezwał sił były premier Mateusz Morawiecki i w dwóch obszernych wpisach szczegółowo i klarownie rozprawił się z zarzutami Domańskiego.

Okazuje się, że jest kolejna #winaPiS i #winaMorawieckiego! KE nakłada na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. Jest więcej tych win: - ponad 53 miliardy deficytu po maju 2024, - spadające dochody z podatków do budżetu, - wyłączenie tarcz chroniących rodziny i przedsiębiorców, - niezrealizowanie obietnic wyborczych koalicji. To wszystko w pół roku po objęciu władzy przez „uśmiechnięty rząd” i „uśmiechniętego ministra finansów”. Ostatnio PiS był winny procedurze nadmiernego deficytu w 2009 roku, bo wtedy ją Polsce ostatni raz zarządzono. Dwa lata po tym jak Tusk był już premierem, a PiS już 2 lata nie rządził. Teraz przyspieszyli, bo nie były potrzebne 2 lata tylko 6 miesięcy. Po 6 miesiącach ministrowi Domańskiemu udało się to, co Rostowskiemu zajęło 2 lata.