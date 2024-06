Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w maju br. wzrosło o 11,4 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,5 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,3 proc. i wyniosło 7 999,69 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,2 proc. i wyniosło 6 487,7 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 11,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,4 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Wzrost płac utrzymuje wysokie tempo i niespecjalnie widać oznaki jakiegoś istotniejszego spowolnienia w tym zakresie. Dane co są co prawda odrobinę niższe od oczekiwań analityków, jednak w porównaniu ze spadkiem produkcji przemysłowej o -1,7 proc. r/r, cały czas wskazują na istotną presję na wzrost kosztów pracy. W krótkiej perspektywie dane potwierdzają odbudowę pozycji konsumentów, których wynagrodzenia, po uwzględnieniu inflacji, rosną w bardzo wysokim tempie, niemal 9 proc. rocznie. W długim terminie to rosnące wyzwanie dla gospodarki, zarówno z perspektywy inflacji, jak i konkurencyjności.” – skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.