Nowe dane o płacach. Sprawdź, ile ci brakuje do przeciętnej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w III kwartale wzrosło o 7,5 proc. rdr i wyniosło 8.771,70 zł - podał GUS. Uwzględniając stopę inflacji przeciętne realne wynagrodzenie w III kwartale urosło o około 4,5 proc. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 0,3 proc.

Wysokość wynagrodzeń i tempo ich wzrostu to ważne informacje nie tylko dla pracowników i przedsiębiorców, ale też dla Rady Polityki Pieniężnej, która bierze je pod uwagę, decydując o wysokości stóp procentowych w Polsce - wskazuje businessinsider.com.pl

Hamowanie rocznej dynamiki wzrostu płac jest zauważalne: w II kwartale 2025r. było to 8,8 proc., w I kwartale 10 proc., a w IV kwartale 2024 r. aż 12,4 proc. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 0,3 proc. – komentuje dane GUS businessinsider.com.pl

Stabilizacja w płacach nadchodzi nieco szybciej, niż oczekiwał NBP. W projekcji z listopada 2024 r. zakładano, że w poszczególnych kwartałach 2025 r. dynamika płac w gospodarce narodowej wynosić będzie kolejno: 10,7 proc., 9,3 proc., 8,4 proc. i 7,2 proc.

Sek, PAP Biznes, businessinsider.com.pl

