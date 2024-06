Orlen rozbiórka. Zarząd chce sprzedać Polska Press

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, w wywiadzie dla „Financial Times” poinformował, że Orlen planuje sprzedać spółkę medialną Polska Press

„Muszę podkreślić, że spółka medialna Polska Press jest nam absolutnie niepotrzebna. Będziemy szukać inwestora, który będzie w stanie kupić ją od nas po uczciwej cenie” – powiedział Fąfara.

Jak przypomina „FT”, w 2020 roku Orlen zgodził się kupić Polska Press, największego w Polsce właściciela gazet regionalnych, od niemieckiej firmy Verlagsgruppe Passau. Przejęcie nastąpiło po zapowiedzi rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej „repolonizacji” mediów i odcięcia zagranicznych wpływów na ten sektor.

Po tym jak nowy rząd zmienił zarząd Orlenu, Fąfara oświadczył, że chce usunąć „wpływ polityków na strategię Orlenu”.

Inwestorzy mają tendencję do unikania firm zaangażowanych politycznie, ponieważ są one postrzegane jako nieprzewidywalne i ryzykowne - wyjaśnił.

Zapytany, dlaczego inwestorzy mieliby wierzyć, że premier Donald Tusk pozwoli Orlenowi na niezależność, Fąfara odpowiedział:

Na razie jestem pewien, że przy obecnym rządzie decyzje polityczne nie będą miały wpływu na naszą działalność. Podałbym się do dymisji, gdyby mówiono mi, co mam robić - absolutnie. To moja odpowiedzialność wobec inwestorów, to moja etyka – zapewnił Fąfara, który do 2017 r. kierował litewską spółką zależną Orlenu.