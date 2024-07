Spółki przemysłowe mają potężny problem z przychodami!

Indeks PMI w czerwcu pozostał na poziomie 45 pkt, a słabe wyniki widać wśród niemal wszystkich komponentów - poinformował w poniedziałek Polski Instytut Ekonomiczny. Jak dodano w komentarzu, badanie sugeruje, że popyt na polskie towary wciąż spada, a nominalne przychody spółek przemysłowych są mocno ujemne.

W poniedziałek S&P Global poinformował, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu wyniósł 45,0 pkt., czyli tyle co w maju. „-Według najnowszych danych PMI opublikowanych przez S&P Global, na półmetku 2024 roku polski sektor przemysłowy pozostawał w fazie spowolnienia. Sektor ten skurczył się dwudziesty szósty miesiąc z rzędu, co stanowi najdłuższą sekwencję od rozpoczęcia badania w 1998 roku. Odnotowano dalsze ostre spadki wielkości produkcji, liczby nowych zamówień, eksportu i zatrudnienia, zaś aktywność zakupowa zmalała rekordowy dwudziesty piąty miesiąc z rzędu_” - napisano w komentarzu do badania.

»» O czerwcowych wynikach PMI polskiego sektora przemysłowego i przemysłu w Niemczech czytaj tutaj:

W przemyśle bez zmian. Spadki najszybsze od 8. miesięcy

Przemysł w Europie nurkuje. Głębokie spadki w Niemczech

Popyt na polskie towary wciąż spada

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w swoim komentarzu zwrócił uwagę, że słabe wyniki są widoczne wśród prawie wszystkich komponentów. Dodał, że indeks w czerwcu był lekko powyżej prognoz rynkowych, wynoszących 44,9 pkt, a od ponad dwóch lat wskaźnik pozostaje poniżej poziomu 50 pkt. W opinii analityków instytutu, przewidywana poprawa aktywności w przemyśle w tym roku ma sprzyjać również pozytywnym odczytom PMI.

„Badanie S&P sugeruje, że popyt na polskie towary wciąż spada. Komentarz wskazuje, że szybszy spadek produkcji został zrekompensowany przez wolniejsze spadki w nowych zamówieniach, zatrudnieniu i zapasach surowców, a także mniej wyraźną poprawę w czasie dostaw od dostawców” - podano w komunikacie PIE.

Jak dodano, również wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury GUS w czerwcu odnotował lekki spadek, szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw. „W porównaniu do poprzednich miesięcy sytuacja się pogorszyła niemal we wszystkich kategoriach, najgłębszy spadek widać w bieżącym portfelu zamówień oraz w odniesieniu do prognoz przyszłej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw” - zaznaczono.

Przychody spółek przemysłowych głęboko ujemne

Wyniki ankiety wskazują także, że biznes wciąż się skarży na niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz koszty zatrudnienia. W przyszłych miesiącach indeks PMI najprawdopodobniej pozostanie poniżej linii 50 pkt - przewidują ekonomiści PIE.

„Bardzo głęboki spadek cen w przemyśle sugeruje, że nominalne przychody spółek przemysłowych są mocno ujemne. Jednak przewidywana poprawa aktywności w przemyśle ma pozytywnie wpłynąć na nastroje wśród przedsiębiorców. Prognozy Focus Economics wskazują, że w 2024 produkcja przemysłowa ma wzrosnąć o 2,9 proc. r/r. Jednocześnie lepsze wyniki gospodarcze u największych partnerów Polski polepszą zagraniczny portfel zamówień” - podsumował PIE.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

PKP Cargo: łatwiej będzie zwolnić i sprzedać AKTUALNE!

Scholz poniżył Tuska: Niemcy nie chcą wspólnej obrony!

Orlen sprzedał spółkę zarządzającą magazynami gazu

Przywieźli 8 ton „masła” z Ukrainy. Natychmiastowy zwrot