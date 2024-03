Niemcy pogrążają Europę! Słaby PMI dla Polski

1 marca 2024 roku przyniósł publikację wskaźnika PMI dla Polski i całej strefy euro, rzucając światło na sytuację w przemyśle. Najnowsze dane pokazują, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym 2024 roku wyniósł 47,9 punktów. I to nie jest dobra wiadomość. Ale nie tylko nasz kraj jest w centrum uwagi. Niemiecki przemysł przyciąga szczególne zainteresowanie, a jego kondycja ma istotny wpływ na gospodarkę całej strefy euro, szczególnie Polski.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce

Według najnowszych danych z badania PMI przeprowadzonego przez S&P Global, spowolnienie w polskim przemyśle zbliżyło się w lutym do drugiej rocznicy -napisano w komentarzu do badania.

Jak dodano, obecny okres spadkowy wielkości produkcji i liczby nowych zamówień jest najdłuższy od początku badania w 1998 roku. Niemniej jednak, w porównaniu do stycznia tempo tych spadków uległo spowolnieniu i należało do najwolniejszych w ciągu ostatnich dwóch lat. Zatrudnienie, aktywność zakupowa i zaległości w realizacji zamówień odnotowały dalsze spadki, ale producenci z rosnącym optymizmem spoglądali na najbliższe 12 miesięcy „ogólne nastroje były najlepsze od czerwca 2021 roku i utrzymywały się powyżej długoterminowego trendu„.

Lutowe dane ujawniły również największe opóźnienia w łańcuchu dostaw od ponad półtora roku, a także rosnące ceny środków zakupu produkcji, zaledwie drugi raz na przestrzeni ostatnich 11 miesięcy. Producenci w dalszym ciągu obniżali jednak ceny produktów, dążąc do zwiększenia konkurencyjności - dodano.

Niekorzystne warunki biznesowe

Wskaźnik PMI wzrósł z poziomu 47,1 pkt w styczniu do poziomu 47,9 pkt w lutym, wskazując na utrzymujące się niekorzystne warunki biznesowe.

Obecny okres spadków trwa już dwadzieścia dwa miesiące i stanowi drugą pod względem długości ujemną sekwencję w historii badania. Tempo spowolnienia w ostatnim miesiącu należało jednak do najwolniejszych w całym okresie - zaznaczają autorzy raportu.

Jak podali autorzy badania, wzrost głównego wskaźnika odzwierciedlał głównie wolniejsze spadki liczby nowych zamówień i wielkości produkcji oraz większe wydłużenie czasu realizacji dostaw. Zostało to częściowo skompensowane przez szybszy spadek zatrudnienia i zapasów pozycji zakupionych

Optymizm?

S&P wskazuje, że pomimo utrzymującego się w lutym spadku liczby nowych zamówień, polscy producenci przejawiali coraz większy optymizm, jeśli chodzi o kolejne 12 miesięcy.

Ogólny poziom optymizmu był najwyższy od czerwca 2021 roku i plasował się powyżej długoterminowej średniej serii - napisano.

Dyrektor ekonomiczny S&P GlobalMarket Intelligence, Trevor Balchin, cytowany w raporcie ocenił, że najgorszy okres spowolnienia polski przemysł ma już jednak za sobą.

Wskaźnik PMI, choć wciąż utrzymuje się poniżej poziomu 50,0 pkt, osiągnął czwarty pod względem wysokości wynik od drugiego półrocza 2022 roku, a stosunek liczby nowych zamówień do wielkości zapasów odnotował najwyższy poziom od dziewięciu miesięcy. Co więcej, prognozy na najbliższe 12 miesięcy w sektorze przemysłowym uległy dalszej poprawie, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2021 roku” - powiedział.

PMI w Europie

Strefa euro zanotowała wskaźnik PMI na poziomie 46,5 pkt, co było zgodne z oczekiwaniami ekspertów. Jednakże, to Niemcy odegrały kluczową rolę w tym obrazie, prezentując wynik na poziomie 42,5 pkt, co wyjatkowo zaskoczyło rynki.

Działania rządu Niemiec pod lupą

Spadek wskaźnika PMI w Niemczech do poziomu 42,5 pkt wywołał dyskusje na temat przyczyn i potencjalnych konsekwencji dla całego obszaru unii walutowej. Niemiecki sektor przemysłowy doświadczył gwałtownego spadku produkcji i nowych zamówień, sygnalizując pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Główny ekonomista Hamburg Commercial Bank, dr Cyrus de la Rubia, wyraził obawy co do przyszłości niemieckiego przemysłu, podkreślając powszechny charakter spowolnienia i brak nadziei na poprawę w najbliższej przyszłości.

Hiszpania - pozytywny obraz

W tym samym czasie, Hiszpania, będąca liderem wzrostu, osiągnęła wskaźnik PMI na poziomie 51,5 pkt. To pozytywna wiadomość wśród gorszych danych dla innych krajów strefy euro.

Polska - kolejne wyzwania

Polska również nie pozostaje obojętna szczególnie na to co dzieje się w niemieckiej gospodarce. To, że PMI dla przemysłu w lutym wyniosło 47,9 pkt, nieznacznie przewyższając oczekiwania ekspertów, to według dalszych prognoz, spowolnienie w polskim sektorze przemysłowym jest nieuniknione.

