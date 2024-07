Podkarpacie domaga się swojej szprychy CPK

Zarząd województwa podkarpackiego sprzeciwia się planom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego bez kolejowej szprychy łączącej region z lotniskiem w Baranowie. Marszałek województwa Władysław Ortyl uważa, że Podkarpacie jest „wykreślane z planów inwestycyjnych”.

O przyjętym przez zarząd stanowisku mówił w czwartek na konferencji prasowej w Jasionce marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Wykluczeni komunikacyjni

Podkreślił, że zarząd sprzeciwia się wykluczeniu komunikacyjnemu Podkarpacia i Rzeszowa z sieci połączeń komunikacyjnych, które prowadzą do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dodał, że zarząd jest zadowolony, iż rząd postanowił kontynuować budowę CPK.

Nasze obawy dotyczą braku szprych komunikacyjnych, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość, a które łączyły różne regiony naszego kraju – podkreślił Ortyl.

Tylko przez Kraków

Marszałek zaznaczył, że województwo jest „wykreślane z planów inwestycyjnych”. Podobna sytuacja, jak przypominał, miała miejsce w przypadku budowy drogi ekspresowej S19 (Via Carpatia), która nie znalazła się w dokumentach programowych pierwszego rządu PO i PSL.

Teraz wyrażamy nasz niepokój, bo mapy pokazują, że powinniśmy do Warszawy jeździć przez Kraków. Przypomnę, że jesteśmy ważnym węzłem komunikacyjnym, strategicznym, z punktu widzenia pomocy Ukrainie, czy też w przyszłości odbudowy Ukrainy – mówił.

Dodał, że w planach było też połączenie kolejowe Sanoka i Krosna do Rzeszowa, co znacznie usprawniłoby komunikację na południu regionu.

Liderka PiS w regionie Ewa Leniart zwróciła uwagę, że zgodnie z założeniami, po wybudowaniu CPK podróż pociągiem do stolicy miała wynosić ok. 2 godz. i 15 minut. Dziś podróż z Rzeszowa do Warszawy, przez Kraków, jeśli nie jest to Pendolino, trwa ok. 5 godzin.

Bruksela była za

Ortyl przypomniał, że plany budowy CPK „były dobrze odbierane przez Brukselę, szczególnie te szprychy komunikacyjne zaplanowane w projekcie”.

Wtórowała mu Ewa Leniart, podkreślając, że budowa CPK miała być impulsem dla rozwoju nie tylko kraju, ale również Podkarpacia.

Na wschód od Wisły zero

Poseł PiS Rafał Weber zauważył, że rząd nie prowadzi żadnych inwestycji kolejowych na wschód od Wisły.

Jego zdaniem konieczna jest więc presja na obecne władze, aby wycofały się tych planów i przywróciły budowę szprych do CPK.

Co planuje rząd Tuska

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział, że w Baranowie między Łodzią a Warszawą powstanie najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Rząd rezygnuje jednak z koncepcji budowy linii kolejowych przecinających się w Baranowie. Zamiast tego proponuje połączenie kolejami wszystkich dużych polskich miast.

Ta decyzja oznacza, że nie powstanie m.in. kolejowa szprycha łącząca Rzeszów z CPK. Na Podkarpaciu decyzja ta wywołała wiele kontrowersji.

W miniony poniedziałek na konferencji prasowej w Rzeszowie premier był pytany o tę sprawę. Szef rządu zapewnił, że „nikt o Rzeszowie nie zapomniał”.

Przedstawiony harmonogram budowy CPK przewiduje, że pozwolenie na budowę dla lotniska w Baranowie zostanie uzyskane w 2026 r., zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej planowane jest na 2029 r., a zakończenie budowy lotniska to rok 2031.

PAP/bz

