Upadł rząd Francji. To samo czeka rząd Tuska

Upadł rząd Francji‼️ To samo czeka rząd Tuska, który nie potrafi zarządzać finansami publicznymi i doprowadził je do ruiny. Możemy uniknąć chaosu! Trzeba tylko partaczy odsunąć od władzy! - napisał w mediach społecznościowych był premier Polski, Mateusz Morawiecki.

To samo czeka rząd Tuska, który nie potrafi zarządzać finansami publicznymi i doprowadził je do ruiny - napisał był premier.

Rząd premiera Francois Bayrou przegrał w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania. Oznacza to, że rząd musi ustąpić.

Rząd Francji / autor: PAP

Wyniki głosowania w sprawie wotum nieufności wobec premiera Francji François Bayrou i jego rządu wyświetlane na ekranie w Zgromadzeniu Narodowym Francji w Paryżu, Francja, 8 września 2025 r. / autor: PAP

Francuzi zadowoleni

Około 11 tys. osób wzięło udział w miastach Francji w demonstracjach w poniedziałek wieczorem, których uczestnicy wyrażali zadowolenie z powodu upadku rządu premiera Francois Bayrou - podał we wtorek dziennik „Le Parisien”, powołując się na źródła w policji.

Zgromadzenia te odbyły się przed merostwami. Źródło cytowane przez „Le Parisien” podało, że w około 200 akcjach, które przebiegały „w świątecznej atmosferze”, wzięło udział ogółem 11 tysięcy osób.

Najliczniejsze demonstracje odbyły się w Rennes (ok. 750 osób) i Lyonie (ok. 500). W Paryżu demonstranci przyszli przed urzędy (merostwa) poszczególnych dzielnic.

Atmosfera radości

Na demonstracjach pojawiły się nawiązania do protestów na szerszą skalę, pod hasłem „Blokujmy wszystko”, zapowiedzianych na 10 września. Ruch o tej nazwie pojawił się latem w portalach społecznościowych. Początkowo jego celem był sprzeciw wobec oszczędności budżetowych proponowanych przez Bayrou, a potem pojawiły się wezwania do protestów i akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego 10 września. Postulat „zablokowania” kraju tego dnia poparła skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona Widok zewnętrzny Zgromadzenia Narodowego, gdy premier Francji i jego rząd stają przed głosowaniem w sprawie wotum zaufania / autor: PAP

