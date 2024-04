Prezydent pisze list do NATO. Dlaczego?

To, dlaczego wzrost wydatków na obronność do 3 proc. PKB to konieczność, tłumaczy prezydent Andrzej Duda w liście, który wysłał do przywódców państw NATO i szefa Sojuszu Jensa Stoltenberga. – Mój list otwiera dyskusję na ten temat – oświadczył szef państwa.

Podczas wystąpienia poświęconego 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego prezydent przypomniał, że przed jego niedawnym wyjazdem do USA wystąpił z propozycją, aby minimalny poziom wydatków na obronność w państwach NATO został podniesiony z 2 do 3 proc.

O tej propozycji rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem, a także z przedstawicielami Kongresu.

„Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne”

Jest dla mnie satysfakcjonujące, że ta propozycja spotkała się z dobrym odzewem w Stanach Zjednoczonych – przypomniał prezydent.

Jak zapewniał również wielu polityków państw NATO z aprobatą odniosło się do projektu.

Tłumaczył, że teraz zdecydował się na wysłanie list, bo uznaje to za dobrą praktykę. Wyraził nadzieję, że obudzi on poważną dyskusję na ten temat.

W jego ocenie, podniesienie wydatków na obronność jest „absolutnie uzasadnione” z powodu rosyjskiego imperializmu, rozbudowy potencjału militarnego i tworzenia przez Rosję kolejnych dywizji.

Rosja dąży do liczby najprawdopodobniej 50 dywizji, takiej jaką miała w czasie zimnej wojny – zauważył Andrzej Duda.

Według niego „musi spotkać się to ze zdecydowaną, spokojną odpowiedzią ze strony NATO”, a jest nią „umacnianie naszego bezpieczeństwa”.

Wierzę głęboko, że wydatkowanie odpowiednich pieniędzy na obronność, które umożliwi umocnienie naszego potencjału militarnego najnowocześniejszym sprzętem, będzie wystarczające do tego, by zachować pokój - podkreślił prezydent.

Jego zdaniem podpisanie Traktatu Północnoatlantyckiego było znaczącym wydarzeniem w historii, bo wtedy powstał największy sojusz obronny demokratycznych państw Zachodu, NATO - do którego od 25 lat należy także Polska.

Traktat Północnoatlantycki podpisało w 1949 r. w Waszyngtonie 12 państw: USA, Kanada, Belgia, Dania, Francja, Islandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia i Wielka Brytania. Sojusz powstał jako przeciwwaga dla Związku Sowieckiego i miał utrzymać obecność wojsk amerykańskich w Europie po II wojnie światowej.

PAP/bz

