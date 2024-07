Kolejne 1000 żołnierzy USA trafia do Polski

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek o otwarciu nowego obozowiska w Świętoszowie (woj. dolnośląskie), które ma pomieścić ponad 1000 amerykańskich żołnierzy. Ma ono służyć szybkiemu dostarczeniu zaopatrzenia lub przemieszczeniu sojuszniczych armii.

„Zwiększamy potencjał obronny Polski oraz całej wschodniej flanki NATO. W Świętoszowie otworzyliśmy obozowisko, które będzie przeznaczone dla ponad 1000 żołnierzy U.S. Army” - poinformowało dowództwo na platformie X.

Inwestycja w infrastrukturę

Dowództwo Generalne zaznaczyło, że inwestycje infrastrukturalne przede wszystkim mają na celu „tworzenie zdolności do szybkiego przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia, nie tylko z USA, ale także – o ile zaistnieje taka potrzeba – z pozostałych państw sojuszniczych”. Takie inwestycje - podkreślono - mogą umożliwić w razie ewentualnego zagrożenia szybki przerzut zaopatrzenia oraz przemieszczenie sił sojuszniczych.

Polscy żołnierze będą współpracować z amerykańskimi sojusznikami / autor: PAP/Lech Muszyński

Amerykanie w Polsce stacjonują zarówno w ramach inicjatyw USA, jak i NATO. Zasadnicza większość żołnierzy amerykańskich przebywa w Polsce na mocy ustaleń dwustronnych. W 2017 r. do Polski - w ramach amerykańskiej operacji Atlantic Resolve, będącej odpowiedzią na okupację Krymu i Donbasu przez Rosję - trafił amerykańska Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team) dyslokowana w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu na zachodzie kraju.

Amerykanie będą mieli trwałą obecność w naszym kraju, przyczyniając się do bezpieczeństwa Polski / autor: PAP/Lech Muszyński

Trwałe wzmocnienie obecności USA

W sierpniu 2020 r. podpisana została umowa o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk USA w Polsce. Zakładała ona m.in. zwiększenie liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce do co najmniej 5,5 tys. Na jej mocy w Poznaniu ulokowano Wysunięte Dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA. Założono wóczas, że dzięki infrastrukturze wojskowej przygotowywanej przez Polskę, w razie ewentualnego zagrożenia możliwy będzie natychmiastowy przerzut do naszego kraju dodatkowych sił, zapewniając łącznie obecność do 20 tysięcy żołnierzy USA.

Dyrektor ZIOTP. gen. bryg. Dariusz Mendrala (L), dowódca Brygady Wsparcia 1 Dywizji Kawalerii (grupy zadaniowej WAGONMASTERS) płk Christopher Jones (C) i gen. bryg. Rafał Kowalik (P) na uroczystym zakończeniu budowy bazy w Świętoszowie, 17 bm. w której stacjonować będą żołnierze US Army. Budowa bazy przejściowej tzw. Staging Marshaling Area (ISB) została zrealizowana przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu. / autor: PAP/Lech Muszyński

Ponadto żołnierze amerykańscy służą w Polsce m.in. w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO stacjonującej w Bemowie Piskim k. Orzysza od 2017 r. USA są tzw. państwem ramowym (tj. delegującym największe siły i dowodzącym grupą), a w grupa składa się również z żołnierzy Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji i na co dzień współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Utworzenie eFP było jednym z najważniejszych ustaleń szczytu NATO, który odbył się w Warszawie w 2016 r. i miało na celu wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu.

Nawet 1000 żołnierzy może stacjonować w nowej bazie / autor: PAP/Lech Muszyński

PAP/ as/