Historycznie niskie bezrobocie. Prognoza: będzie wzrost

Stopa bezrobocia w czerwcu 2024 r. wyniosła 4,9 proc. wobec 5,0 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 762,2 tys. wobec 776,6 tys. osób miesiąc wcześniej.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 4,9 proc.

„Można oczekiwać niewielkiego wzrostu bezrobocia” - stwierdził ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, komentując wtorkowe dane GUS. Jego zdaniem spowolnienie w przemyśle i rosnące koszty pracy mogą się „punktowo” przełożyć na zwiększenie liczby bezrobotnych.

Mariusz Zielonka zwrócił uwagę, że w czerwcu rejestrowane bezrobocie w wysokości 4,9 proc. przełożyło się na niewiele ponad 760 tys. osób bez pracy.

Stopa bezrobocia jest już na tak niskim poziomie, że nie ma sensu specjalnie sprawdzanie wpływu czynników sezonowych na jej wysokość. Ale to prawdopodobnie właśnie one (turystyka, gastronomia, wcześniejsze intensywne zbiory) spowodowały ten niewielki spadek bezrobocia w stosunku do maja - zaznaczył.