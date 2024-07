Co szykuje minister Paszyk? 50 zmian dla przedsiębiorców

Skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców oraz obowiązek wcześniejszego doręczenia listy wymaganych dokumentów - to niektóre projektowane przepisy, które mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował w czwartek w Sejmie minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

„Chcemy doprowadzić do tego, by Polska dołączyła do rodziny krajów europejskich, w których przedsiębiorcy mają komfort prowadzenia działalności gospodarczej i nie tracą czasu na radzenie sobie z gąszczem przepisów oraz nie ponoszą kosztów na interpretowanie prawa gospodarczego” - powiedział w Sejmie minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, przedstawiając na posiedzeniu plenarnym informację dotyczącą założeń tzw. pierwszego pakietu deregulacyjnego.

1 krok: Usunięcie ograniczeń

Jak dodał, to pierwszy krok zmierzający do usunięcia niepotrzebnych ograniczeń i stworzenia trwałych regulacji gospodarczych. „Chcemy, by kształtowane przepisy za rok czy za kilka lat nie musiały znów być zmieniane, bo do tej pory często tak się kończyło” - wskazał Paszyk.

Jak wyjaśnił szef resortu, pierwszym pakietem deregulacyjnym będzie projektowana przez MRiT nowelizacja niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowania prawa gospodarczego. „To efekt prac powołanego w MRiT pełnomocnika - mec. Mariusza Filipka i zespołu ds. deregulacji i dialogu gospodarczego. Do jego zadań należy monitorowanie i analizowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przedstawianie propozycji działań, w tym legislacyjnych, związanych z prowadzeniem biznesu” - zaznaczył.

Jak przekazał minister, projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych z 30 dniowym terminem zgłaszania uwag, został też wysłany do 539 podmiotów.

Obecnie trwa opracowywanie nowego tekstu, ze zmianami wynikającymi z konsultacji. Chcemy, aby projekt jesienią trafił do Sejmu. Planujemy, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r. - zapowiedział.

2. krok: 50 różnych zmian

Jak wynika z przekazanych przez szefa MRiT informacji, projekt zawiera około 50 różnego rodzaju zmian. Przewiduje m.in. skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni, a także wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed kontrolą wstępnej listy wymaganych informacji i dokumentów. W projektowanej ustawie znalazły się również regulacje wprowadzające cyfryzację umów leasingu, Krajowej Izby Odwoławczej i wprowadzenie tzw. e-weksla.

3. krok: Termin na zgłaszanie uwag do propozycji

Według szefa resortu ma być również wprowadzona zasada „one-in, one-out”. „Każdemu nałożeniu nowego obowiązku administracyjnego powinno towarzyszyć odpowiednie odciążenie w zbliżonym obszarze. Kolejna kwestia zawarta w projekcie to 6-miesięczne vacatio legis dla przepisów, które dotyczą przedsiębiorców” - wskazał.

Z przekazanych przez MRiT informacji wynika również, że zmienione zostaną niektóre przepisy regulujące działalność rzemieślniczą. „Chcemy wprowadzić zmianę definicji rzemiosła, które będzie mogło być wykonywane również w formie spółki kapitałowej. Dopłaty do egzaminów będą zaś przysługiwać za przystąpienie uczniów do egzaminu, a nie za jego zdanie” - przekazał Paszyk.

4. krok: Zmiany w postępowaniach sądowych

Projekt ustawy przewiduje także możliwość mediacji w postępowaniach sądowych oraz uproszczenie postępowania administracyjnego - dzięki możliwości wydawania tzw. decyzji hybrydowych z załącznikami w formie elektronicznej. „Doprecyzowane mają być też reguły obliczania karencji odnoszącej się do możliwości ponownego skorzystania z tzw. małego ZUS Plus. Postulat ten był często zgłaszany przez przedsiębiorców” - stwierdził Paszyk.

Zapowiedź konsultacji z przedsiębiorcami

Jak wskazał minister rozwoju i technologii, wprowadzenie ustawy ma być „pozytywnym impulsem dla przedsiębiorców”, dzięki poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. „Trwają też prace analityczne nad rozwiązaniami, które mogłyby się znaleźć w drugim pakiecie deregulacyjnym. Po wakacjach będą się odbywały regionalne konsultacje z przedsiębiorcami w tej sprawie” - uzupełnił.

pap, jb

