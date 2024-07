KE wszczyna postępowanie przeciw Polsce. "Recykling odpadów"

Komisja Europejska wezwała w czwartek wszystkie kraje członkowskie do osiągnięcia celów w zakresie zbierania i recyklingu odpadów. Polska jest jednym z państw, którym nie udało się osiągnąć 50 proc. celu na 2020 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej w związku z nieosiągnięciem przez nie celów w zakresie zbierania i recyklingu odpadów.

Polska, obok m.in. Danii, Hiszpanii, Francji i Czech, znalazła się w grupie 18 państw, które nie osiągnęły 50 proc. celu na 2020 r. w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, ustalonego na 2020 r.

O co chodzi?

Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zawiera szczegółowe wymogi i cele w zakresie recyklingu odpadów i różnych materiałów - zgodnie z nią do końca 2025 r. co najmniej 65 proc. wszystkich odpadów opakowaniowych powinno zostać poddane recyklingowi; do końca 2030 r. - 70 proc. Ustalone cele w zakresie recyklingu dla różnych materiałów obejmują najpóźniej do końca 2030 r.: 75 proc. dla szkła, 85 proc. dla papieru i tektury, 80 proc. dla żelaza, 60 proc. dla aluminium, 55 proc. dla tworzyw sztucznych i 30 proc. dla drewna. Wciąż wiele z tych celów nie zostało jednak osiągniętych.

Także w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidziano wymóg selektywnej zbiórki i właściwego przetwarzania tego typu odpadów oraz określono cele w zakresie ich zbierania, odzysku i recyklingu. Minimalny poziom zbierania, który ma być osiągany corocznie przez państwa członkowskie, wynosi 65 proc. średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z importu i wprowadzonego na rynek danego kraju w ciągu ostatnich trzech lat lub, alternatywnie, 85 proc. sprzętu wyprodukowanego w danym państwie członkowskim. Także w tym wypadku większość państw Unii nie zdołała zebrać wystarczającej ilości e-odpadów oddzielnie, w związku z czym nie osiągnęła unijnego celu w zakresie zbiórki.

Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję.

Niemiecka „solidarność” gazowa. Wariant czeski

Znana niemiecka firma tonie. Pół miliarda euro długów

Pompy ciepła w opałach

pap, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: