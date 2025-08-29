W sierpniu ceny niższe niż lipcu! RPP ma wolne pole?

Inflacja konsumencka wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1 proc., podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,8 proc. (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1 proc. (wskaźnik cen 99,9)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,8 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,3 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 7,7 proc..

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,1 proc., ceny nośników energii wzrosły o 0,1 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,9 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,9 proc. r/r i 0,0 proc. m/m.

Analityk Portu: Inflacja w trendzie spadkowym, ryzyka fiskalne rosną

„Inflacja naszym zdaniem pozostanie poniżej górnego pułapu dopuszczalnych odchyleń od celu NBP do końca roku. Dezinflacyjnie działają spadki cen surowców na rynkach globalnych oraz osłabiający się dolar. Słabnie również presja płacowa, która ogranicza wzrost kosztów po stronie firm – skomentował dane GUS Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu. .

Jednocześnie warto pamiętać o czynnikach, które mogą zwiększać presję inflacyjną, takich jak luźna polityka fiskalna. Rząd przewiduje, że deficyt w przyszłym roku sięgnie 6,5 proc. PKB, a wskaźnik zadłużenia liczony według metodologii UE wzrośnie do rekordowego poziomu 66,8 proc. Dodatkowo kondycja konsumentów pozostaje dobra, co widać w lepszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej za lipiec. Realne dochody, choć wolniej, nadal rosną, a to oznacza, że popyt może pozostać silny, co może działać proinflacyjnie. Wzrost rentowności polskich obligacji sugeruje, że stopy procentowe mogą być obniżane wolniej niż wcześniej oczekiwano, choć wypowiedzi członków RPP wskazują, że wrześniowa redukcja stóp jest nadal bardzo prawdopodobna - wskazuje analityk Portu.

Analitycy Pekao: inflacja w Polsce spadła poniżej 3 proc.%!

Sierpniowy CPI wyniósł 2,8% r/r wobec 3,1% w lipcu, a ceny m/m obniżyły się o 0,1%. Odczyt trochę niższy od oczekiwań, w czym zasługa spadku inflacji bazowej do 3,1-3,2% r/r, co cieszy tym bardziej - wskazują analitycy Banku Pekao.

W naszej opinii to będą wystarczające argumenty dla RPP do obcięcia stóp na najbliższym, wrześniowym posiedzeniu.

Analitycy mBanku: RPP może śmiało ciąć stopy we wrześniu

Inflacja (flash) w sierpniu spadła z 3,1% do 2,8%. Inflacja bazowa spadła do 3,0-3,1% przy wyraźnym spadku rozpędu. Potrzebujemy szczegółów, ale wygląda na to, że to bardzo pozytywna, dezinflacyjna informacja. RPP może śmiało ciąć we wrześniu – komentują na X analitycy mBanku.

ISBnews, sek

