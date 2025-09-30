Inflacja we wrześniu zaskoczyła wszystkich. Nowe dane

Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 2,9 proc., a mdm 0,0 proc. - GUS (tabela) Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 3,0 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2025 r.:

*odczyt z 15 września Pełne dane o inflacji CPI w czerwcu GUS opublikuje 15 października / autor: PAP

Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych?

Analitycy banku Pekao komentują odczyt inflacji, wskazując, że dane dają pewną nadzieję na obniżkę stóp procentowych już w październiku, ale struktura tych danych nie wskazuje jednoznacznie na taką decyzję

Wstępny szacunek 🇵🇱 #inflacji CPI za wrzesień zaskoczył lekko w dół: 2.9% r/r (utrzymanie poziomu z poprzedniego miesiąca), wobec oczekiwań 3,0%. Istotne jest to, że cała niespodzianka skumulowała się w cenach żywności, a inflacja bazowa pozostaje wyżej (3,1-3,2% r/r we wrześniu) -

Eksperci ING: w listopadzie

Analitycy Banku ING spodziewają się kolejnej obniżki stóp procentowych w listopadzie. W komentarzu do wtorkowym danych GUS nie wykluczyli jednak, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy na październikowym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Dzisiejsze dane rzeczywiście potwierdziły wyhamowanie skali spadku cen paliw (do -4,9 proc. r/r z -7,7 proc. r/r), jednak efekt ten został skompensowany przez ceny żywności, które spadły o 0,5 proc. w porównaniu do sierpnia. Wyhamowanie rocznego tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych do 4,2 proc. r/r z 4,9 proc. r/r w sierpniu, pozwoliło uniknąć spodziewanego wzrostu inflacji we wrześniu” - podkreślili analitycy ING.

Zdaniem przedstawicieli ING stabilizacja inflacji może być dla Rady Polityki Pieniężnej kolejnym argumentem za złagodzeniem polityki pieniężnej. „Zwłaszcza, że spodziewamy się, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji (na koniec roku do ok. 2,6 proc. r/r)” - dodali.

„Rada utrzymuje jednak ostrożne nastawienie i spodziewamy się, że dokona kolejnej obniżki stóp procentowych dopiero w listopadzie, po zapoznaniu się z najnowszą projekcją inflacyjną, która powinna przekonać decydentów o trwałym spadku inflacji w okolice celu w średnim terminie” - ocenili analitycy. Nie wykluczyli jednak ewentualnego cięcia stóp na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP.

Analitycy banku dodali, że widzą „przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych, także w 2026.”.

Spodziewamy się, że w przyszłym roku RPP dokona kolejnych dwóch cięć stóp po 25pb każda, a na koniec 2026 stopa referencyjna wyniesie 4 proc. - poinformowali.

pap, jb