Ukraińcy w Polsce założyli prawie 60 tys. firm

Od stycznia 2022 r. do czerwca 2024 r. zarejestrowano w Polsce ok. 59,8 tys. ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny w opublikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym PIE.

W pierwszej połowie 2024 r. obywatele Ukrainy zakładali częściej niż co dziesiątą firmę w Polsce (11,2 proc.), a 77 proc. aktywnych, nowo zarejestrowanych przez cudzoziemców działalności w naszym kraju prowadzili Ukraińcy.

Ukrainki mniej aktywne

Jak przekazał PIE, udział ukraińskich działalności zakładanych przez kobiety w pierwszej połowie roku wynosi ok. 35 proc. To mniej niż udział działalności zakładanych przez Polki w tym samym okresie (38 proc.).

„Jeszcze w 2023 r. udział Ukrainek prowadzących JDG był wyższy niż udział Polek (37 proc. wobec 34 proc.). W styczniu 2024 r. zanotowaliśmy najniższy udział JDG założonych przez obywatelki Ukrainy (31 proc.), a w lipcu 2022 r. najwyższy (44 proc.)” - podano w tygodniku.

Czym się zajmują?

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ukraińskie JDG założone w pierwszej połowie tego roku działają przede wszystkim w takich branżach jak: budownictwo (23 proc.), informacja i komunikacja (19 proc.) oraz pozostała działalność usługowa (12 proc).

Mężczyźni w budownictwie

Dodano, że działalności gospodarcze zakładane przez ukraińskich mężczyzn różnią się strukturą branżową od tych zakładanych przez kobiety.

Mężczyźni najczęściej zakładają działalności związane z budownictwem (34 proc.), informacją i komunikacją (23 proc.), a także transportem i gospodarką magazynową (11 proc.).

Kobiety w usługach

Blisko co trzecia firma prowadzona przez obywatelki Ukrainy zajmuje się działalnością usługową (30 proc.).

Działalności związane z informacją i komunikacją oraz handlem stanowią po 11 proc. firm zakładanych przez Ukrainki.

Firma czy etat

PIE zwraca uwagę, że prowadzenie własnej działalności w Polsce to dla wielu Ukraińców alternatywa dla pracy na etacie. Na koniec czerwca 2024 r. liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych do ubezpieczenia wyniosła ok. 771 tys. osób, z czego blisko 739 tys. pracowało na etacie lub na podstawie umowy-zlecenia czy umowy agencyjnej - wynika z danych ZUS.

„Dla porównania, w czerwcu 2023 r. zgłoszonych do ubezpieczenia było około 748 tys. Ukraińców, co oznacza wzrost r/r o 3 proc.” - dodano.

PIE przypomina, że ze sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2023 r. wynika, iż nielegalnie zatrudnieni stanowili 16 proc. obywateli Ukrainy objętych kontrolą. Jest to wzrost w porównaniu z 2022 r., kiedy udział Ukraińców nielegalnie wykonujących pracę w Polsce wynosił 11 proc.

