Ile dopłacamy do leczenia Ukraińców?

Korzystanie przez Ukraińców z polskiego systemu ochrony zdrowia to wciąż jeden z głównych tematów debaty publicznej. Ba, jego znaczenie ostatnio jeszcze bardziej wzrosło, m.in. w związku z dyskusją dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy oraz pobierania przez nich świadczenia 800 plus na dziecko.

RynekZdrowia.pl postanowił sprawdzić ile budżet państwa dokłada do darmowej opieki zdrowotnej dla przybyszów ze Wschodu. Otóż, z analizy branżowego portalu, opartej m.in. na danych Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, że składki zdrowotne od pracujących Ukraińców przewyższają koszty leczenia obywateli tego państwa przebywających w Polsce. Także tych, którzy leczyli się u nas w ostatnich dwóch latach, nie „dokładając się” do systemu ZUS.

Dane ZUS nie pozostawiają wątpliwości

Z informacji pochodzących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które pozyskał portal, wynika, że w 2023 r. składki zdrowotne od Ukraińców wyniosły 3,1 mld zł, a w 2024 r. wzrosły do 3,8 mld zł. Większość tej kwoty pochodziła od osób pracujących na umowę o pracę. Tymczasem zsumowane koszty leczenia Ukraińców w Polsce (płacących składki oraz korzystających z systemu na prawach specustawy) były wyraźnie niższe. W 2023 r. wyniosły 838 mln zł, a w 2024 r. ok. 2,2 mld zł. Z kolei od stycznia do lipca 2025 r. dobiły one do 1,38 mld zł.

Co z tzw. turystyką medyczną?

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom przedłużyła dostęp do opieki medycznej dla obywateli Ukrainy, ale z ograniczonym katalogiem świadczeń dla nieubezpieczonych. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że wprowadzenie dodatkowych ograniczeń przyniesie oszczędności w wysokości co najmniej 29,3 mln zł. Od 30 września dorosłym Ukraińcom, którzy nie opłacają składek i nie pracują w Polsce, ograniczono dostęp do części świadczeń, jednak dzieci do 18. roku życia nadal mają pełne prawo do opieki zdrowotnej. Zmiany te wynikają z obaw o tzw. turystykę medyczną, choć skala tego zjawiska nie jest dokładnie znana.

Źródło: Rynek Zdrowia

Oprac. GS

