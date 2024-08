Eko-szał. Polacy masowo rejestrują samochody

W lipcu zarejestrowano blisko 15 proc. więcej samochodów o DMC do 3,5 t w porównaniu rok do roku - przekazał w piątek Samar. Jak dodano, to piętnasty z rzędu miesiąc wzrostu r/r. Prognozy przewidują, że liczba rejestracji osiągnie w tym roku 540 tys.

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że w lipcu br. zarejestrowano w Polsce 47,943 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, czyli o 14,91 proc. więcej niż rok wcześniej oraz o 15,81 proc. mniej niż w czerwcu br. - przekazał IBRM Samar.

Wakacje są tradycyjnie okresem słabszej sprzedaży samochodów, stąd m.in. obserwowany spadek liczby rejestracji w lipcu w porównaniu do poprzedniego miesiąca - wskazano w komunikacie. Jak podał Samar, lipiec br. był piętnastym miesiącem z rzędu wzrostu liczby rejestracji r/r.

Wzrost!

„Prognoza IBRM Samar na cały 2024 rok zakłada rejestrację około 540 tys. samochodów osobowych, choć możliwa jest korekta w górę w związku z regulacjami CAFE (unijne normy dot. emisji CO2 - PAP), które będą obowiązywać od stycznia 2025 i ewentualnym wzrostem sprzedaży aut pod koniec bieżącego roku. W przypadku samochodów dostawczych prognoza wynosi 67 tys.” - zaznaczono.

W ciągu siedmiu miesięcy br. osiem marek z czołowej dziesiątki zanotowało wzrost liczby rejestrowanych aut rok do roku.

Największy wzrost wśród 10 najbardziej popularnych marek odnotował ponownie Mercedes – o 38,98 proc. Największy spadek rejestracji zanotowała natomiast ponownie Kia - o 11,43 proc. - uzupełnił Samar.

