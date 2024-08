Będą nowe świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Minister nauki podpisał nowelizację rozporządzenia, która rozszerza liczbę informacji na dokumentach poświadczających przebieg lub ukończenie studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. Nowe przepisy wejdą w życie już1 października br.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, podmiot prowadzący studia podyplomowe oraz kształcenie specjalistyczne samodzielnie ustala wzory świadectw ukończenia takich studiów. Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące tych dokumentów. Teraz świadectwa będą musiały zawierać dużo więcej informacji, np. datę rozpoczęcia i zakończenia studiów podyplomowych, liczbę godzin zajęć online oraz liczbę punktów ECTS (Europejski system transferu i akumulacji punktów) przypisanych do tych zajęć, informacje o miejscu odbywania praktyk zawodowych (jeśli miały miejsce), informacje o przygotowaniu do wykonywania zawodu lub o uzyskaniu uprawnień zawodowych.

Ważne dla przyszłych nauczycieli

Dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela dokumenty będę musiały zawierać potwierdzenie, że ukończone studia przygotowywały do tego, wraz ze wskazaniem przedmiotu lub rodzaju zajęć, które absolwenci mogą prowadzić. Poza tym świadectwa będą zawierać liczbę godzin praktyk zawodowych. Wprowadzono też możliwość umieszczania nadrukowanej informacji zamiast pieczątki osoby podpisującej świadectwo, co ma ułatwić ich wydawanie.

Po co te zmiany?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmiany te mają na celu poprawę jakości kształcenia, umożliwią lepszą ocenę przebiegu studiów oraz zapewnią absolwentom bardziej szczegółowe świadectwa, które mogą być ważne dla pracodawców lub organów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Źródło: PAP

Oprac. GS

