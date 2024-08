Boom na wynajem aut w Polsce! Nowy trend

Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 7,9% r/r w I połowie 2024 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

„Zgodnie z opublikowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) danymi, w wynajmie długoterminowym znalazło się w pierwszym półroczu niemalże co czwarte nowe auto osobowe nabywane w Polsce w tym czasie przez firmy. Rynek wynajmu długoterminowego na podstawie wielkości portfela firm zrzeszonych w PZWLP urósł w naszym kraju o 7,9% r/r na koniec czerwca 2024 r.” - czytamy w komunikacie.

Z polskich salonów wyjechało w pierwszym półroczu 2024 r. o 16% więcej nowych aut osobowych niż w analogicznym czasie roku ubiegłego, łącznie prawie 277 tys. pojazdów. Oznacza to, że poziom sprzedaży nowych aut powrócił w naszym kraju już do poziomów notowanych przed pandemią, podkreślono.

Rynek wynajmowanych samochodów rośnie!

Podobnie jak w wielu poprzednich latach, głównym motorem napędowym sprzedaży nowych aut w Polsce pozostają firmy, które w pierwszym półroczu nabyły 190,5 tys. samochodów (o 10,3% więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej), co stanowiło 68,8% całkowitej sprzedaży. Klienci indywidualni zakupili 86,5 tys. aut i w ich przypadku odnotowany został wzrost sprzedaży o 31% r/r, będący jednak efektem m.in. niskiej bazy porównawczej roku poprzedniego. Sam wolumen sprzedaży, zarówno w przypadku firm, jak i klientów indywidualnych osiągnął poziom z analogicznego okresu przed pandemią (w 2019 r.), wskazano także.

Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce bezustannie rośnie, aczkolwiek tempo rozwoju jest w tym roku niższe niż w poprzednich latach. Jest to w kontekście dużych firm zapewne pochodna takich czynników jak wzrost kosztów prowadzenia działalności, jak również istotnych zakupów w 2023 roku. Cieszy natomiast utrzymanie przez branżę relatywnie wysokiego udziału w sprzedaży aut do firm w Polsce, szczególnie że wolumen tej sprzedaży w pierwszym półroczu był duży, powrócił do poziomu sprzed pandemii. Na dwucyfrowe tempo rozwoju wynajmu długoterminowego w Polsce, obserwowane wielokrotnie w przeszłości, trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Prognozy na przyszłość w perspektywie średniookresowej są jednak dobre, optymizm i skłonność do inwestycji firm i przedsiębiorców w naszym kraju będzie rosła, a to z kolei przełoży się także na zwiększenie dynamiki wzrostu rynku wynajmu długoterminowego - powiedział członek zarządu PZWLP Daniel Trzaskowski, cytowany w materiale.

Dane za I poł. 2024 roku

Z danych za I poł. 2024 r. wynika, że sprzedaż nowych samochodów do firm w Polsce urosła w pierwszym półroczu o 10,3% r/r. Dynamika wzrostu w tym zakresie różniła się jednak w zależności od formy finansowania pojazdów. W przypadku nowych aut osobowych nabywanych ze środków własnych, w kredycie lub z wykorzystaniem leasingu liczonych razem wzrost wyniósł 10,6% r/r. Jeśli zaś chodzi o wynajem długoterminowy, to według danych PZWLP, na podstawie informacji od firm członkowskich, dotyczących nowych rejestrowanych aut osobowych na potrzeby wynajmu długoterminowego (łącznie usług Full Serwis Leasing i Leasing z Serwisem) wzrost sprzedaży w I półroczu osiągnął poziom 5,9% r/r, wynika z danych PZWLP.

Zakupy branży

Branża wynajmu długoterminowego samochodów zakupiła w Polsce w I półroczu 2024 r. na potrzeby oferowanych usług łącznie 44,5 tys. aut osobowych. Oznacza to, że udział wynajmu długoterminowego w łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm w tym czasie wyniósł 23,4% i zmniejszył się w porównaniu z analogicznym czasem rok wcześniej o 0,9 pkt proc.

Zgodnie z danymi PZWLP, na koniec I półrocza 2024 r. branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) odnotowała wzrost łącznej floty, aczkolwiek niewielki, bo wynoszący tylko 1,1% r/r. Zdaniem ekspertów PZWLP, branża Rent a Car jest szczególnie podatna na szybki i odczuwalny w większym stopniu niż w innych formach wynajmu aut, wpływ czynników makroekonomicznych - czytamy dalej.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 18 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 85% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car.

