"Śmierć kliniczna" Poczty Polskiej. Aż 9 tys. pracowników ma odejść

„Stoją przed nami wielkie wyzwania – nazwałem to śmiercią kliniczną” – rozpoczął w środę konferencję prasową prezes Poczty Polskiej, Sebastian Mikosz. Podczas spotkania przedstawił plan „dobrowolnych odejść” pracowników, który obejmie około 9 tysięcy osób i rozpocznie się jeszcze w tym roku. „Serce nam bije, ale musimy uruchomić procesy myślowe” – dodał.

Zwolnienia? „Dobrowolne odejścia” 15 proc. załogi

Rozpoczęto procedurę wypowiedzenia zbiorowego układu pracy.

„Będziemy procedowali w następujący sposób plan dobrowolnych odejść - zaproponujemy wybranym osobom skorzystanie z programu dobrowolnych odejść. Kierować ten program będziemy do ok. 15 proc. załogi, to jest mniej więcej 9 tys. osób, natomiast nie będziemy go kierować do grup, tylko będziemy go kierować do indywidualnych osób zdefiniowanych i zidentyfikowanych na podstawie oceny” - powiedział Mikosz.

Prezes dodał, że program nie będzie kierowany do listonoszy czy osób zatrudnionych w placówkach pocztowych.

Pieniądze

Koszt programu dobrowolnych odejść pracowników Poczty Polskiej, który obejmie ok. 9 tys. 300 pracowników, szacowany jest na 600 mln zł.

Program dobrowolnych odejść będzie dotyczył 15 proc. załogi, czyli około 9 tys. 300 osób. Koszt, który planujemy, to jest koszt rzędu 600 mln zł. Jest to koszt, na który nas stać - powiedział Mikosz. Dodał, że koszt ten byłby rozłożony na jeden rok.

Prezes poinformował też, że spółka planuje zainwestować w IT ok. 500 mln zł w trzy lata, a inwestycje w same placówki zostaną określone po przeprowadzeniu dokładnej ich inwentaryzacji.

Dodał jednocześnie, że w ciągu trzech lat całość inwestycji szacowana jest na kilka miliardów złotych.

Orlen i Poczta Polska?

Mikosz poinformował również, że przy wykorzystaniu sieci automatów paczkowych wchodzi w grę partnerstwo z Orlenem

Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz / autor: PAP

pap, jb