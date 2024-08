Drożyzna w sklepach nie odpuści. Ceny znowu do góry

W sklepach jest coraz drożej i nadchodzą kolejne podwyżki. Sytuacja najbardziej uderzy w konsumentów jesienią, a potem kolejny raz – przed Bożym Narodzeniem. Koniec roku może przynieść wzrosty cen nawet o 6-7 proc. r/r. I jest to optymistyczny scenariusz.

„Po lipcowym skoku cen do niespełna 4 proc. r/r., konsumenci powinni być przygotowani na powakacyjny wzrost o minimum 5 proc. – oczywiście, jeżeli nic nowego nie wstrząśnie rynkiem” – prognozuje Robert Biegaj, ekspert rynku handlowego z Grupy Offerista.

Za wojnę cenową dyskontów jeszcze zapłacimy

Powodów obecnych i prognozowanych podwyżek jest oczywiście wiele. Można wśród nich wymienić m.in. wzrost inflacji, cen gazu, energii elektrycznej oraz wynagrodzeń, a także… poprawę nastrojów konsumenckich. „Wojna cenowa pomiędzy sieciami handlowymi wprawdzie wciąż skutecznie „ucina” ceny, ale potrwa to już raczej niedługo. Prawdopodobnie tuż po wakacjach detaliści będą chcieli sobie odbić ponoszone koszty, a wtedy klientów czeka dodatkowy szok cenowy” – prognozuje Biegaj.

Do wojny dyskontów dyskretnie dołączają też hipermarkety, które próbują odbudować swoją pozycję rynkową. Gorsze nie chcą być również sieci sklepów convenience, chcące odebrać dyskontom tzw. spontanicznych klientów.

Monotonne reklamy zaczynają irytować

Widać również, że konsumenci są już zmęczeni oglądaniem tych samych reklam, pokazujących, jak to rzekomo jedna sieć jest tańsza od drugiej. „Z pewnością detaliści podejmą nowe działania, bo walka na ceny – w takiej czy innej formie – musi się toczyć. Nie będzie to jednak przynosić konsumentom aż tyle oszczędności co teraz i przez to produkty w sklepach znowu zdrożeją. W powiązaniu z rosnącą inflacją to będzie podwójne uderzenie w portfele Polaków” – przewiduje analityk z Grupy Offerista.

Źródło: Grupa Offerista

Oprac. GS

