Fotograf grupy Fratria uwieczni polskiego Husarza!

F-35 w polskich barwach zostanie zaprezentowany już dzisiaj! Samolot ten wzmocni nasze siły zbrojne, ale z jego prezentacją wiąże się też ważny i dla naszej redakcji fakt.

Otóż to właśnie fotografie autorstwa Andrzeja Wiktora, fotografa Fratrii, zostały wybrane przez koncern Lockheed Martin do promowania samolotów F-35 Husarz - taką bowiem nazwę będą nosiły nasze eFy.

Czytaj o programie F-35 dla Polski:

To pewne: Dziś zobaczymy polskiego F-35!

Te samoloty zdominują niebo! Polska też je otrzyma

Już wiadomo: polski F-35 dostał imię

A jednak! Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy

Pierwszy polski F-35 już w produkcji! ZOBACZ ZDJĘCIA

Jak poinformował wczoraj koncern Lockheed Martin dziś zaprezentowany ma być pierwszy, polski F-35. W filmiku zaprezentowanym na platformie X, koncern porównał produkcję samolotu do… wykuwania oręża polskiego husarza!

Dla redakcji wGospodarce.pl istotne jest jednak to, że do promocji samolotu koncern wybrał fotografie Andrzeja Wiktora, będącego od wielu lat fotografem grupy medialnej Fratria!

Jak poinformowano na oficjalnym profilu Andrzeja Wiktora:

Jest MOC 👍👏❤️ Fotografie Andrzeja Fine Art Wiktor A&J Video Realizacja zostały wybrane przez koncern Lockheed Martin do pomalowania samolotów F-35 Husarz, czyli egzemplarzy, które trafią do Sił Zbrojnych RP w najbliższych latach. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie! DUMA!!!