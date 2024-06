Bosak: wyborcy pokazali, że chcą bezkompromisowości

Trochę jest tak, że Janusz Korwin-Mikke ukradł nam show, ale Nowa Prawica wystartowała kilka lat przed wyborami, a my kilka miesięcy. Lider KNP to też fenomen medialny, my niestety nie, ale Ruch Narodowy w końcu dojdzie do głosu – mówił w Telewizji Republika Krzysztof Bosak lider Ruchu Narodowego.