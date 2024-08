Supermyśliwiec dla Polski już na kołach! Zobacz nagranie

F-35, najnowocześniejsza obecnie platforma lotnicza na świecie, ma trafić też na wyposażenie Wojska Polskiego. Teraz pierwszy egzemplarz polskich eFów trafił na wykończenie.

Jak poinformował na oficjalnym profilu F-35 Lightning II koncern Lockheed Martin, polski F-35, który w nomenklaturze wojskowej naszego kraju będzie nosił nazwę „Husarz”, jest prawie zakończony i jednostka trafiła do zakładu, w którym wykonane zostaną ostatnie prace, w tym - pokrycie samolotu powłoką maskującą „stealth”.

F-35 / autor: fot. Lockheed Martin

Mamy nagranie!

Koncern podzielił się na platformie X nagraniem z tego procesu, wskazując, iż F-35 wzmocni nie tylko obronę polskiego nieba, ale też przyczyni się do bezpieczeństwa NATO, którego Polska jest członkiem, i naszych europejskich sojuszników:

Nie tylko Polska

F-35 to obecnie najnowocześniejsza platforma lotnicza na świecie. Ten stworzony w USA przez koncern Lockheed Martin samolot bezsprzecznie będzie dominować niebo, z tej przyczyny coraz więcej państw NATO zamawia tę technologię, produkowaną przez koncern Lockheed Martin, tworząc coś co sam koncern określa mianem „lotniczej koalicji”.

F-35 / autor: fot. Lockheed Martin

Tylko w ubiegłym tygodniu podano informację o tym, iż do tej koalicji dołącza Grecja - sojusznik naszego kraju w NATO.

eFy mają też trafić, lub już trafiły, do Australii, Belgii, Kanady, Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Japonii, Niderlandów, Norwegii, Singapuru, Korei Południowej, Szwajcarii czy Izraela, choć niekoniecznie w wersji Lightning II. Wszystkie wersje tej platformy są jednak ze sobą kompatybilne, mogąc współdziałać podczas prowadzenia operacji, tworząc dodatkowo wielki, zintegrowany system z wojskami naziemnymi czy marynarką wojenną.

F-35 / autor: fot. Lockheed Martin

Atomowy argument

Warto wskazać też na fakt, iż F-35 nie tylko drastycznie wzmocni nasze lotnictwo, ale samoloty te są też zdolne do przenoszenia taktycznych głowic jądrowych, co oznacza, iż Polska dysponowałaby sprzętem odpowiednim do udziału naszego kraju w programie nuclear sharing.

F-35 zdolne są do współdziałania między innymi z Marynarką Wojenną / autor: fot. Lockheed Martin

Lockheed Martin/ wGospodarce.pl/ as/

