„Gazeta Bankowa” o wyzwaniach dla Europy i Polski w UE

Czy Europa odnajdzie się wreszcie w globalnej rywalizacji gospodarczej? – pyta redakcja „Gazety Bankowej” na okładce wrześniowego wydania miesięcznika. Wobec turbulencji ekonomicznych, zmian geopolitycznych na świecie, wreszcie – wobec wyścigu o miejsce na podium, Unia Europejska zdaje się na własną prośbę wprowadzać kolejne hamulce rozwojowe.

Tę tezę i wiele innych wątpliwości starają się rozwikłać uczestnicy wywiadów gospodarczych „Bankowej” – minister Mieszko Pawlak, podsekretarz stanu, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a także publicyści – Marek Budzisz, Stanisław Koczot i Agnieszka Łakoma. Na łamach wrześniowego wydania „Gazety Bankowej” także obszerny fragment książki Dariusza Lipińskiego pt. „Czy Unia Europejska przetrwa rok 2024?”.

„Brutalne realia polityki, jaką znamy od wieków, wracają do nas z całą mocą. Najwyższy czas wyzbyć się złudzeń, że skończyła się historia. Proces zmian w porządku światowym trwa nieustannie. Można wręcz postawić tezę, że jesteśmy u progu istotnego przesilenia” – mówi w wywiadzie dla „Gazety Bankowej” minister Mieszko Pawlak. – „Znów jesteśmy w sytuacji, w której NATO było przed kilkudziesięciu laty – w obliczu realnego zagrożenia wojną. I musimy się do tego przygotowywać. Na szczęście w Polsce jest tego świadomość po wszystkich stronach politycznego sporu.”

Rozmowa dotyczy także wielu innych, globalnych i lokalnych, politycznych i gospodarczych turbulencji z jakimi mierzy się polska polityka zagraniczna, także znaczenia Trójmorza oraz kohabitacji z nowym rządem i inwestycji, które nie mogą czekać.

Trzydziesta trzecia edycja Forum odbędzie się od 3 do 5 września 2024 roku w Karpaczu. Możemy spodziewać się, że jak co roku do polskiego Davos przyjadą ekonomiści, polscy i europejscy politycy, szefowie największych firm i najlepsi eksperci od gospodarki. Ale to co wyróżnia już dziś tegoroczne spotkanie, to fakt, że jednym z kluczowych wydarzeń będzie Forum Sztucznej Inteligencji, skupiające wybitnych ekspertów, praktyków, firm i naukowców. Forum stało się też okazją do niezwykle ciekawej rozmowy z przewodniczącym Rady Forum Ekonomicznego, Zygmuntem Berdychowskim na temat zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych i europejskich elitach, o Zielonym Ładzie i kluczowych dla polskiej gospodarki inwestycjach.

„Pytamy, wciąż czekając na jasne deklaracje: czy będzie wielkie lotnisko, na którym wylądują samoloty ze Stanów Zjednoczonych z pomocą militarną, czy go nie będzie? Czy będą nowoczesne linie kolejowe, które umożliwią szybkie i efektywne przenoszenie nie tylko towarów, nie tylko przewożenie ludzi, lecz także wojska, również zaopatrzenie w szybką, skuteczną, tanią logistykę?” – mówi Zygmunt Berdychowski w rozmowie z „Gazetą Bankową”. Komentuje też zmiany, jakie zachodzą w polityce europejskiej – „Jesteśmy uczestnikami procesu, który zmienia europejską politykę i europejską gospodarkę. Zmienia też myślenie o tym, jak rozwiązywać najtrudniejsze sprawy. I to jest właśnie ten czas nowych liderów. To jest czas, kiedy pojawiają się ludzie, którzy mówią: „My chcemy to rozwiązać inaczej!”.

Na łamach wrześniowego wydania „Gazety Bankowej” także artykuły na temat rolniczych protestów przeciw Zielonemu Ładowi, o najdroższej autostradzie w Europie, kredytach mieszkaniowych, a także niezwykle ciekawej wizycie noblisty, profesora Paula Krugmana w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Polecamy też uwadze pierwszą, tak obszerną, rozmowę z nową prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, prof. Małgorzatą Iwanicz-Drozdowską, kierownik Katedry Systemu Finansowego, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

„Jeśli chodzi o wyzwania, to z perspektywy banków spółdzielczych widziałabym, po pierwsze, dynamicznie rosnącą rolę rozwiązań cyfrowych, nie tylko w relacjach z klientami, lecz także do zarządzania własną działalnością; po drugie – przygotowanie się na spadek stóp procentowych; a po trzecie – przygotowanie się na galopujące wręcz w niektórych regionach zmiany demograficzne” – mówi prof. Iwanicz-Drozdowska.

I temat problemów demograficznych i starzenia się Europy, to wątek pojawiający notabene właściwie we wszystkich wywiadach i artykułach poświęconych wyzwaniom, przed którymi stoi – nomen omen – Stary Kontynent.

