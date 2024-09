Cyberprzestępcy okradają handel na 87 mld zł rocznie

Z badania Adyen Retail, globalnej platformy technologii finansowych, wynika, że co trzecia polska firma z sektora handlu detalicznego padło w ub.r. ofiarą oszustwa, cyberataku lub wycieku danych, tracąc przeciętnie po ponad 8,3 mln zł. Ucierpieli również konsumenci, których konta uszczupliły się średnio o prawie 1,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 169 proc. w stosunku do 2022 roku.

Obawy przed oszustwem wpływają również na zachowania zakupowe konsumentów – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. 30 proc. z nich czuje się mniej bezpiecznie niż 10 lat temu. Najbardziej zagrożoną grupą są klienci w wieku powyżej 50 lat. Choć Polska pozostaje w czołówce najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie, to aż 44 proc. rodzimych konsumentów wciąż woli robić zakupy w sklepach stacjonarnych. 20 proc. wprost przyznaje, że wynika to z obaw przed oszustwem. Co czwarty klient deklaruje, że decyduje się na zakupy w sklepach, w których obowiązują bardziej zaawansowane zabezpieczenia.

Ostrożność ogranicza i zmienia zwyczaje zakupowe

„Z jednej strony konsumenci boją się tego, że zostaną oszukani i dlatego starają się być ostrożni, ale z drugiej chętnie korzystają z technologii przyspieszających zakupy. 21 proc. z nich chciałoby finalizować transakcje kilkoma kliknięciami, podając jak najmniej informacji. Taki sam odsetek woli robić zakupy u kilku sprzedawców lub korzystać z ograniczonej liczby metod płatności, aby minimalizować udostępnianie danych wielu firmom. Tymczasem tylko 15 proc. opowiada się za dwuetapową weryfikacją tożsamości” – komentuje Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.

Powszechne wyzwanie

Firmy, które przewidywały, że w 2024 roku ich przychody wzrosną o 100 proc. lub więcej, straciły najwyraźniej, bo aż 36 mld zł. Niezależnie od tego, że liczba oszustw wciąż rośnie, tylko dwie trzecie przedsiębiorstw twierdzi, że posiada skuteczne systemy zapobiegania takim zdarzeniom.

Czas radykalnych rozwiązań

Taka sytuacja zmusza detalistów do podejmowania działań w celu ochrony zarówno swojej działalności, jak i klientów. Prawie połowa z nich(46 proc.) rozważa zmianę dostawcy usług płatniczych na takiego, który oferuje lepsze mechanizmy ochrony przed cyberatakami. Co więcej, 45 proc. zaczęło zastanawiać się, jak zapewnić zgodność z dyrektywą o usługach płatniczych nr 3 (PSD3), która wprowadza bardziej rygorystyczne zasady ochrony praw konsumentów i danych osobowych w branży finansowej.

Coraz bardziej wyrafinowane metody

„Przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody ataku na firmy, w tym wykorzystują sztuczną inteligencję. Dlatego istotne jest inwestowanie w odpowiednie mechanizmy ochrony firmy, jak i klientów. Wdrożenie technologii, takiej jak narzędzia do uczenia maszynowego, pozwala detalistom na rozpoznawanie prawdziwych klientów i wykrywanie oszustw w ich kanałach sprzedaży. Uczenie maszynowe może pomóc w analizowaniu globalnych baz danych, dostarczając wiedzy o nowych metodach wyłudzeń. A co najważniejsze: zapewniać ochronę firmy w czasie rzeczywistym” – dodaje ekspert Adyen.

Odpowiedzialność po stronie przedsiębiorcy

Oszustwo płatnicze definiuje się jako sytuację, w której oszust kradnie numer karty kredytowej, debetowej lub dane rachunku bankowego, a następnie używa tych informacji do dokonania płatności. W Polsce sytuacja ze ściganiem i karaniem oszustów internetowych oraz cyberprzestępców jest coraz bardziej zaawansowana, ale wciąż napotyka na wyzwania. Mimo rozwoju technologii wykorzystywanych przez organy ścigania, rośnie także liczba przypadków oszustw internetowych. Choć podczas zakupów konsumenci powinni zachować ostrożność, to odpowiedzialność ciąży głównie na przedsiębiorstwach handlowych wykorzystujących narzędzia płatnicze.

