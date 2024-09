Jednoznaczna odpowiedź NBP na zarzuty polityków koalicji!

Prof. Adam Glapiński - Kategorycznie zaprzeczam wszystkim sformułowany we wstępnym wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. W rzeczywistości nie mają one żadnego uzasadnienia faktycznego ani prawnego.

Wszelkie działania Prezesa NBP były w pełni zgodne z przepisami Konstytucji RP oraz ustaw. Prawidłowość funkcjonowania banku centralnego potwierdzają opinie instytucji zagranicznych m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Prawidłowo funkcjonujący bank centralny powinien być niezależny od rządu i parlamentu. Wszystkie otrzymane przez NBP opinie do rocznych sprawozdań finansowych Narodowego Banku Polskiego wydane przez niezależnych biegłych rewidentów były bez zastrzeżeń. Prezes banku centralnego nie powinien ponosić odpowiedzialności o charakterze politycznym, w drodze postępowania inicjowanego i prowadzonego przez polityków. (…) Pozostaje to w kolizji z regułą niezależności banku centralnego wynikającą z Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej.

Instrumentalne wykorzystanie procedury odpowiedzialności konstytucyjnej na doraźne, wyłącznie polityczne potrzeby, stanowi nadużycie prawa, jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym, prowadzi do degradowania Państwa Polskiego i osłabia jego fundamenty. Jest to działanie bezprecedensowe, unikatowe w skali światowej, które będzie miało długoterminowo silnie negatywny wpływ na postrzeganie Polski w relacjach z zagranicą, na wiarygodność i niezależność Narodowego Banku Polskiego oraz wartość polskiej waluty.

