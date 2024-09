Panasonic kończy współpracę z MKOl!

Panasonic zakończy w tym roku kontrakt sponsorski z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Japoński koncern elektroniczny nie podał powodów swojej decyzji, ale są pewne przypuszczenia.

Panasonic znajdował się w gronie 15 firm mających miano tzw. top sponsorów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Wspierał finansowo tą organizację od 1987 roku. Wśród najważniejszych partnerów komitetu były jeszcze dwie inne japońskie firmy – Toyota i Bridgestone.

Rekordowy kontrakt Toyoty

Toyota miała umowę na 835 mln dol., zawartą w 2015 roku, a media informowały wówczas, że jej wartość była rekordowa. Obejmowała cztery igrzyska olimpijskie – począwszy od zimowych w Pjongczangu w 2018 roku do niedawno zakończonych letnich w Paryżu. Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press (AP), która skontaktowała się z japońskimi sponsorami, Toyota i Bridgestone nie podjęły jeszcze decyzji co do przyszłości współpracy z MKOl.

Czy to prawdziwa przyczyna?

AP ocenia, że japońskie firmy odwracają się od MKOl najprawdopodobniej w związku z przesunięciem organizacji igrzysk w Tokio z 2020 na 2021 rok. Spowodowane pandemią COVID-19 opóźnienie zmniejszyło ekspozycję sponsorów, ponieważ zawody odbywały się przy pustych trybunach. Zwiększyło to koszty i ujawniło liczne skandale korupcyjne wokół igrzysk.

