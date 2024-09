Kierowco! Brak tej naklejki na szybie kosztuje 500 zł

Od 12 września obowiązuje nowy wzór naklejki na szyby samochodów. Z rządowego rozporządzenia wprowadzającego zmiany w oznakowaniu pojazdów wynika, że kierowca musi przykleić ją w lewym dolnym rogu i wymieniać po 5 latach. Brak naklejki i niewykonanie obowiązku zgłoszenia auta można kosztować nawet 500 zł.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało rozporządzenie zmieniające wzór naklejki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (SCT), która na razie istnieje od 1 lipca 2024 tylko w Warszawie. Jednak podobne strefy muszą zostać utworzone także w innych większych miastach. SCT w Warszawie obejmuje centralne dzielnice miasta oraz część Pragi-Północ, Pragi-Południe, Ochoty i Woli. Strefa czystego transportu (SCT) to powierzchnia wyznaczona w mieście, która jest dostępna wyłącznie dla pojazdów spełniających wymagane normy emisji spalin według europejskiego standardu Euro.

Po co nam te zielone naklejki?

Naklejki SCT są zielone, mają średnicę 8 cm i zawierają informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, dla którego została ona wydana, a także nazwę gminy ustanawiającej strefę czystego transportu oraz oznaczenie „SCT”. Wydanie takiego oznaczenia kosztuje 5 zł. Naklejki SCT mają ułatwić identyfikację pojazdów, które spełniają wymogi Strefy Czystego Transportu.

Komu grozi mandat?

Obecnie w Warszawie za brak nalepki nie ma kary. Mandat 500 zł grozi jednak za wjazd do SCT pojazdem, który nie spełnia norm. Kierowców kontroluje m.in. straż miejska i policja za pomocą kamer, które są połączone z bazą CEPiK. Gdy na monitorze funkcjonariuszy pojawi się zielone podświetlenie samochodu oznacza to, że pojazd ma prawo wjazdu do SCT. Auta zweryfikowane jako nieuprawnione system pokazuje na czerwono. Kierowcom takich pojazdów grozi mandat za wjazd do SCT.

Które miasta po Warszawie?

Druga Strefa Czystego Transportu ma zostać utworzona w 1 lipca 2025 roku w Krakowie. Kierowcy, którzy będą chcieli tam wjechać również powinni kupić nowe nalepki. Według założeń ustawy, obowiązek utworzenia (do 2030 roku) Stref Czystego Transportu dotyczy miast mających powyżej 100 tys. mieszkańców. Ustalenie zasad funkcjonowania takich stref mają należeć do kompetencji Rady Miasta.

