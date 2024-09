Darowizny dla powodzian - bez VAT!

W środę wchodzi w życie rozporządzenie wprowadzające 0-proc. stawkę VAT na darowizny dla ofiar powodzi. Zerowy VAT będzie stosowany do darowizn wszelkiego rodzaju towarów, np. żywności i ubrań, ale też nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług we wtorek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jak wyjaśniło MF, wejdzie ono w życie 18 września z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Początkowa data możliwości stosowania preferencji skorelowana jest z datą, kiedy pojawiły się pierwsze intensywne opady i realnie pierwsze skutki podtopień - poinformował resort finansów.

„W związku z powodzią, która spowodowała znaczące szkody materialne, pozbawiając wielu mieszkańców domów, Ministerstwo Finansów wprowadza zerowy VAT dla darowizn towarów i usług w związku z pomocą dla poszkodowanych w tym kataklizmie” - wskazało ministerstwo. Doprecyzowało, że preferencja, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy przekazujący darowizny dla ofiar powodzi, będzie dotyczyć wsparcia realizowanego za pośrednictwem podmiotów zwykle organizujących pomoc i dystrybucję świadczeń w tego rodzaju kataklizmach, tj. organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Stawka 0 proc. VAT będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów, np. żywności, koców, śpiworów, ubrań, ale też nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych, które mogą się okazać niezbędne do złagodzenia skutków kataklizmu.

PAP/ as/

