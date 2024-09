Powódź. Tam koleją nie dojedziesz - sprawdź trasy!

Na skutek uszkodzeń wywołanych powodzią nieprzejezdne w środę rano pozostają cztery odcinki linii kolejowych - poinformował zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK. Utrudnienia związane z przejściem fali powodziowej na Odrze występują na odcinku Opole - Brzeg.

Nieprzejezdne odcinki to Prudnik - Nowy Świętów, Otmuchów - Paczków oraz stacje Głuchołazy i Kłodzko Główne. Nieprzejezdne są także kolejowe przejścia graniczne z Czechami: Chałupki – Bohumin, Zebrzydowice – Petrowice i Cieszyn.

Gdzie pociągi kursują?

Natomiast na trasie Opole – Brzeg, w związku z przejściem fali powodziowej, występują utrudnienia w dostawie prądu do sieci trakcyjnej. Pociągi kursują, jednak w większych odstępach, co powoduje opóźnienia do ok. 60 minut - zaznaczyła spółka.

Jak przypomniały PKP PLK, dotychczas udało się przywrócić ruch na 24 odcinkach linii, na których został on wstrzymany w czasie wystąpienia powodzi.

Z informacji zarządcy wynika, że we wtorek 17 września w związku z powodzią odwołano łącznie 96 pociągów, a 67 pojechało w skróconej relacji.

PAP/ as/

