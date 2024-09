Chocian: niemiecki wywiad steruje protestami ekologów

Dr Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii „Ecoprobono” przyznał na antenie Polsat News, że próbował go werbować niemiecki wywiad. Wypowiedź padła w dyskusji dotyczącej rozmaitych protestów ekologicznych, które organizowane są na terenie Polski. Chocian zasugerował, że część z nich jest inspirowana przez niemiecki wywiad – podaje portal wPolsce24.tv

Próba werbunku

Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii „Ecoprobono” ujawnił, że próbowały go zwerbować niemieckie służby, żeby oprotestowywał niektóre z inicjatyw podejmowanych przez rząd w Polsce – pisze portal wPolsce24.tv

Nie zgodziłem się, oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zna wszystkie szczegóły i potwierdziła moje obawy - tłumaczył na antenie Polsat News.

Gra wywiadów

Grzegorz Chocian na antenie Polsat News mówił również: Ja przypomnę tu prezesa dużej, państwowej spółki, który kiedyś powiedział: ja znam bardzo wielu naukowców, tylko nie wiem, komu oni służą. Więc odpowiadając, co nimi powoduje: to nie tylko sponsor, ale czasami oficer prowadzący. Mówię to dlatego, że znam taki przypadek. Trzeba o tym mówić otwarcie - to jest również gra wywiadów na terenie Polski – cytuje portal wPolsce24.tv

»» Więcej o kontrowersyjnej wypowiedzi polskiego ekologa czytaj na portalu wPolsce24.tv: w publikacji Grzegorz Chocian: Wywiad niemiecki próbował mnie werbować, żebym protestował

Będą dalej protestować pod hasłem ratowania planety

Temat poruszony w Polsat News był również jednym z wątków bardzo ciekawego wywiadu o przyczynach powodzi na Dolnym Ślasku z dr. Grzegorzem Chocianem, który 17 września br. opublikowaliśmy na naszym portalu.

Mam nadzieję, że te organizacje, które faktycznie działają na rzecz społeczeństwa i przyrody, wyciągną wnioski z tragedii na Dolnym Śląsku - mówił dr Grzegorz Chocian red. Agnieszce Łakomej.

Obawiam się jednak, że te organizacje zakontraktowane przez różnego typu zagraniczne lobby- czy to klimatyczne czy inne - będą dalej urządzać protesty, żeby tylko zablokować rozwój dróg wodnych w naszym kraju i to oczywiście pod szczytnym hasłem ratowania planety - wskazywał Chocian .

To tym bardziej prawdopodobne, że mogą powołać się na unijne przepisy np. Ramową Dyrektywę Wodną (RDW) oraz na konieczność renaturalizacji rzek i siedlisk od wód zależnych zgodnie z przyjętą 17 czerwca 2024 przez Radę Europejską regulacją o nazwie „Nature Restoration Law”(NRL). I to bez względu na skutki - dodawał ekolog w wywiadzie dla naszego portalu.

Skutki olbrzymiej nieodpowiedzialności pseudoekologów

